Meersburg Fast stubenreines Wiezuber G'schwätz

Das Ortsgeschehen und ein "handzahmer" Bürgermeister dominieren die Redebeiträge beim Männerfrühschoppen.

Fast zahm gab sich das Wiezuber G'schwätz der Männer in Meersburg. Ob es am ungewohnten Ambiente in der "Guten Stube" des Hotel "Zum Schiff" lag – der angestammte Ratskeller wird umgebaut – oder am "handzahmen Bürgermeister", wie Zunftmeister Norbert Waßmer ihn betitelte, ist ungeklärt. Die einzige Schelte, die die Frühschöppler dem amtierenden Schultes Robert Scherer austeilten, ist die mangelnde Versorgung mit Anekdoten zum darüber lästern. "Wir kriegen Probleme, wir Frühschoppler brauchen Häme", reimte Jörg Mischke, der Debütant des letzten Jahres. Der Daisendorfer, der als letzter der fünf Redner auftrat, fasste zusammen, welche Qualitäten ein Redner für das Männergeschwätz braucht: "In einer Stund fünf Schorle saufen, drei Seiten Text ablesen und eine Viertelstund im Fass zu stehen ohne umzukeien."

Standfestigkeit bewies auch Heiko Herp, der den Reigen der Schwätzer eröffnete. Mit seiner Aufforderung an Narrenpolizist Thomas Bergmoser: "Alexa, Wein bitte", kreierte er den Running Gag des Morgens. Anschließend holte er zum Rundumschlag aus. Netzgehege, Mittelalterhotel und Ratskellerumbau kritisierte er mit viel Humor und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. "Mit voller Hose und einer Stimme, die ich auf dem letzten Umzug vergessen habe", brillierte Luca Bühler als Debütant in der Bütt. Der 23-jährige Student hatte selber viel Spaß an seinem Auftritt, bei dem er von seinem Leben als "Dorfkind in der Münchner Studenten-WG" erzählte.

Als "faulste Sau im Narrenrat" kündigte Moderator Bergmoser den im im üblichen rosa Schweinchenkostüm gekleideten Nils Schweikhardt an. Dieser entführte witze-technisch nach Afrika zum Leberwurstbaum und hatte Amüsantes zu Schlachterzeugnissen parat. Lachsalven entlockte Hexenvater Uwe Raschke den männlichen Besuchern aller Altersklassen, indem er seine teils deftigen Herrenwitze mit Namen realer Meersburger versah. Ob Narrenrat, Musiker oder Geschäftsmann, kaum ein Aktiver des Dorfgeschehens blieb unbenannt. Auch die Nachbarn aus Hagnau nahm er auf die Schippe. Das 66. Wiezuber G'schwätz endete ohne Anspielungen auf die große Politik und ohne allzu anzügliche Zoten, gemütlich zum Schnabelgierewalzer schunkelnd nach kurzweiligen zweieinhalb Stunden.