Bodenseekreis Fassadenserie: Das Wappen auf dem Meersburger Rathaus zeigt zwei Mythengestalten

Meersburg (kan) Das Städtchen ist das ganze Jahr über Anziehungspunkt für Touristen, die an der Uferpromenade entlangwandern oder durch den Ort pilgern. Manchem Besucher fällt dabei das große Gemälde über der Rathaustür ins Auge, dessen Darstellung jedoch selbst Einheimische meist nicht recht erklären können. Mittelpunkt des Bildes, das vermutlich aus Anlass der 420-Jahr-Feier des Rathauses von August Brandes angefertigt wurde, ist das Meersburger Stadtwappen. Es symbolisiert die Burg mit einem Tor, die über den Wellen des Bodensees liegt; wobei zwischen See und Burg, als Anspielung auf die Hanglage der Stadt, noch Felsen eingeschoben wurden.

So weit, so gut – und für den Betrachter nachvollziehbar. Doch wie passt das spärlich bekleidete Paar dazu, das das Wappen hält? Wer genau hinsieht, erkennt einen Baum in der Hand des Mannes und Eichenlaub quasi als Bekleidung. Im Kulturamt der Stadt, wo der Rathausbau seit 1551 beurkundet ist, erfährt man darüber folgendes: Die Figur ist ein "Wilder Mann", sie taucht häufig gemeinsam mit der "Wilden Frau" auf und kommt in Meersburg seit dem 15. Jahrhundert in Zusammenhang mit dem Stadtwappen oder an städtischen Gebäuden vor. Diese mythischen Figuren repräsentieren "die wilde, vor-zivilisierte Zeit" und weisen damit auf das hohe Alter der Stadt oder des Hauses hin. Auch der Name des Hotels "Wilder Mann", das 1631/32 als Fremdenherberge erbaut wurde, entspringt dieser Ära. Das Wandbild von Meister Brandes prangt seit 1931 über der Treppe, die zum Haupteingang hinaufführt. Die Familie Brandes selbst bewohnte einst das Obergeschoss des Kellereigebäudes (heute Winzergenossenschaft), dessen Straßenansicht der Künstler 1932 mit ikonografischen Darstellungen des Weinbaues verzierte. Sohn Berthold Brandes restaurierte 1971 das Gemälde am Rathaus und 1970 die Fassade der Winzereigenossenschaft. Von ihm stammt auch die weithin sichtbare Front des Seminars.