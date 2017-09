Meersburg Fabian Dalmer ist der neue Leiter der Meersburg-Therme

Nach Stationen in NRW, Bayern und der Schweiz kehrt der gebürtige Konstanzer an den Bodensee zurück. Der neue Leiter der Meersburg-Therme hat sich viel vorgenommen.

Meersburg – Fabian Dalmer heißt der neue Betriebsleiter der Meersburg-Therme, der am Dienstag erstmals öffentlich vor den Gemeinderat trat. Der gebürtige Konstanzer, der seine neue Stelle bereits am 1. August antrat, ist 38 Jahre alt und gelernter Hotelfachmann. Danach wechselte er in den Bäderbereich, zuerst als Assistent der Betriebsleitung der Bodensee-Therme in Überlingen. Es folgten Stationen bei Unternehmen in Bergisch Gladbach, Zürich, Neuss und Erding. Bevor Dalmer für die Monte Mare Bäderbetriebsgesellschaft nach Meersburg kam, arbeitete er in Neuried bei München für die Firma GMF, die von 2002 bis 2010 auch die Meersburg-Therme geführt hatte. Die Ziele des neuen Betriebsleiters sind laut eigener Aussage "solides Wirtschaftswachstum, transparente Kommunikation und die Festigung der Therme als Institution und Freizeitattraktion der Stadt Meersburg". Außerdem wolle er dafür einstehen, die Attraktivität der Meersburg-Therme als Arbeitgeber und Unternehmen zu stärken. Die Meersburg Therme ist ein Eigenbetrieb der Stadt Meersburg und wird seit dem 1. Juli 2014 von Monte Mare geführt.