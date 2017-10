Meersburg Er kann mit Sprache umgehen: Jochen Kelter liest in der Galerie Bodenseekreis

Der Erzähler, Lyriker und Essayist Jochen Kelter verarbeitet in seinen Gedichten und Essays die unterschiedlichsten Themen. In die Galerie Bodenseekreis kam er im Rahmen der Ausstellung "Ein See hat viele Gesichter" zu einer Lesung.

Meersburg (lko) Er freute sich, nach langer Zeit wieder in Meersburg zu sein: Jochen Kelter, Erzähler, Lyriker und Essayist, las in der Galerie Bodenseekreis im Rahmen der Ausstellung "Ein See hat viele Gesichter" aus seinen neuesten Werken. Mit seiner tiefen, sonoren Stimme trug er die Gedichte aus dem Band "Wie eine Feder übern Himmel" und Passagen aus dem Essayband "Jetzt mache ich einen Satz" vor. In dem erzählenden Essay widmet er sich der jüngeren Geschichte der deutsch-schweizerischen Region.

Kelter hat einige Jahre in Konstanz und Kreuzlingen gelebt, wie Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht in seiner Begrüßungsrede anmerkte. Diese Ortskenntnisse nutzt er und zieht Bilanz mit den Veränderungen rund um den See. Der Träger verschiedener Literaturpreise übt Kritik am Einkaufstourismus oder am Börsenkapitalmus. Seine Darstellungen sind subtil, nuanciert und verpackt in hintergründigen Humor. Spitzfindig rechnet er mit beiden Nationen gleichmäßig ab, ist dabei aber nicht wirklich böse, sondern eher sarkastisch.

Immer wieder erntet der 1964 in Köln geborene und nun in Ermatingen in der Schweiz lebende Schriftsteller Zwischenapplaus für seine treffenden Beschreibungen. Auch seine Gedichte handeln von Politik oder Geschichte. Sie tragen Titel wie "Sommer 41"oder "Juni 44", beschreiben den Schrecken des Weltkriegs oder in "Die Ebene der Tonkrüge" den Vietnamkrieg. Ein anderer Gedichtblock, den der studierte Literatur- und Sprachwissenschaftler vorträgt, besteht aus einer Reihe verschiedener Gedichte vom See, darunter auch das Titelgedicht "Wie eine Feder übern Himmel".

Das Publikum lauschte andächtig, nur einmal hörte man flüstern: "Das sind schon tolle Gedichte." Unter den Zuhörern war auch die Meersburger Schriftstellerin Monika Taubitz, die die "detailgetreuen" Beschreibungen Kelters lobte und begeistert sagte: "Er kann mit Sprache umgehen." Den "sprachlichen Genuss" hob auch Zuhörerin Anne Wachter hervor: "Er bringt die Dinge auf den Punkt. Dabei guckt er immer etwas schelmisch. Genau so sind seine Gedichte auch."