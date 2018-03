Meersburg Emil Kiess stellt in Meersburg aus

Für die Ausstellung hat Kuratorin Heike Frommer Werke des Künstlers aus unterschiedlichen Werkepochen zusammenzutragen. Die Bilder sind bis 24. Juni im Roten Haus Meersburg zu sehen.

Nicht als solche von den Ausstellungsmachern deklariert zeigt sich die aktuelle Präsentation in der Galerie des Bodenseekreises "Rotes Haus Meersburg" gewissermaßen als Retrospektive, die das malerische Werk des in Donaueschingen lebenden Künstlers Emil Kiess von den 1970 Jahren bis heute mit etwa 80 Bildern beeindruckend dokumentiert. Es ist Kuratorin Heike Frommer gelungen, aus privaten und öffentlichen Sammlungen zentrale Werke des Malers aus unterschiedlichen Werkepochen zusammenzutragen und zu einer beeindruckenden Gesamtschau zusammenzustellen.

Dabei wird der Betrachter systematisch an die einzelnen Werk- und Stilphasen des Künstlers herangeführt, immer begleitet von Informationstafeln zu den Hintergründen auf gedanklicher, emotionaler und künstlerischer Ebene. Bei der Vernissage im voll besetzten Spiegelsaal des Neuen Schlosses betonte Landrat Lothar Wölfle, dass er den Künstler seit vielen Jahre persönlich kenne und seine künstlerische Entwicklung mit großem Interesse verfolgt habe. Kiess sei wohl einer der renommiertesten Künstler im Deutschen Südwesten. Die Sammlung des Bodenseekreises besitze auch einige der farbstarken, großformatigen Arbeiten, die im Landratsamt dauerhaft präsentiert werden. Er freue sich besonders darüber, dass Emil Kiess auch einige seiner Bodenseelandschaften aus den vergangenen 30 Jahren für die Ausstellung zur Verfügung gestellt habe, hier erstmals gezeigt, Bilder, die ein Grundelement im Kiess'schen Werk aufzeigen, die Verbindung von gegenständlichen und abstrakten Elementen. Zur Ausstellung gibt es auch einen umfangreichen Katalog.

Die Leiterin der Kreisgalerie "Rotes Haus Meersburg", Heike Frommer, erläuterte anschließend die Entwicklung der einzelnen Stilphasen im Werk von Emil Kiess. Er habe immer gelassen auf den verbissen geführten Dialog zwischen rein abstrakten und gegenständlichen Malern regiert, habe es sich nicht nehmen lassen, beide Stilmittel auch miteinander zu verbinden, wie in den Bodenseelandschaften oder den vom Maler Jakob Bräckle inspirierten Bilden von Scheunen in karger Landschaft. Kiess habe sich nie gescheut, in seine Arbeiten künstlerisch-gestalterische Ausdrucksmittel anderer Stile und Künstlerpersönlichkeiten mit einzuarbeiten, wie die impressionistische Malweise eines Claude Monet oder der Pointillismus von Georges Seurat.

"Es gibt nichts Sichtbares ohne Form und Farbe", postuliert der Maler Nicolas Poussin im Jahre 1665, was sich nicht unbedingt mit der Abstraktion in der Modernen Malerei des 20. Jahrhunderts verträgt. Die Arbeiten von Emil Kiess suchen beide Pole, die gegenständliche Form ebenso, wie das Abstrakte, streben aber tendenziell eher zu Kompositionen reiner Farbfelder. Es gehe ihm darum, die Kräfte der Farbe an sich freizusetzen, wie es schon der Maler Adolf Hölzel ausgedrückt hat, das Motiv zurückzustellen zugunsten der "wahren Wirklichkeit des Sichtbaren". Die Vernissage wurde musikalisch begleitet vom Malve-Ensemble-Konstanz mit drei Sätzen aus den Flötenquartetten von Hoffmeister, Ries und Mozart.

Künstler und Ausstellung

Der Maler, Bildhauer und Glasmaler Emil Kiess wird 1930 in Trossingen geborgen. In den Jahren 1949 bis 1951 studiert er an der Bernsteinschule in Sulz a.N. bei Paul Kälberer, Hans Ludwig Pfeiffer, Riccarda Gohr und HAP Grieshaber. Von 1952 bis 53 besucht er die Klasse von Willi Baumeister an der Staatlichen Kunstakademie Stuttgart. 1955 und 1958 erhielt Emil Kiess den Oberschwäbischen Kunstpreis, 1956 den Kunstpreis "junger westen" der Stadt Recklinghausen, 1958 den Premio Marzotto und 1960 den Premio G. B. Salvi. Im Jahr 1960 folgte ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom, 1975 der große BDA-Preis (Bund Deutscher Architekten) und im Jahr 1995 wurde ihm durch das Land Baden-Württemberg der Professorentitel verliehen. Kiess malte auch das offizielle Porträt von Erwin Teufel für die Galerie der Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg.

Die Ausstellung im Roten Haus Meersburg (Schlossplatz 13) läuft noch bis zum 24. Juni und ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 11 bis 17 Uhr (Eintritt 4 Euro/ermäßigt 2 Euro). Dort kann auch der umfangreich bebilderte Katalog (152 Seiten) "Emil Kiess – die Wirklichkeit des Sichtbaren" (HG Heike Frommer) erworben werden (19 Euro).