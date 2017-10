Meersburg Eine Hommage an und mit Monika Taubitz

Der Kulturverein Meersburg hat der Schriftstellerin Monika Taubitz, die seit 1965 in Meersburg lebt, einen Abend anlässlich ihres 80. Geburtstags gewidmet.

Der Schriftstellerin Monika Taubitz hat der Kulturverein Meersburg eine Hommage zum 80. Geburtstag gewidmet, den sie am 2. September feierte. In der Regel ist eine Hommage mit vielen preisenden Worten von Bewunderern verbunden. Monika Taubitz aber, die wahrhaftig etwas zu sagen hat, spricht am besten für sich selbst. Die Veranstalter, Michael Dörr an der Spitze, sind sich dessen bewusst und entschieden, Taubitz das Feld allein zu überlassen, das sie, abwechselnd erzählend und aus ihren Werken lesend, ertragreich bestellt.

Sie hat eine Vita, die Stoff für mehrere Romane liefert, die Taubitz tatsächlich geschrieben hat, dazu noch zahlreiche Gedichte. Darüber hinaus hat sie auch viele Bücher über andere Sujets verfasst. Doch Thema dieses Abends ist ihre bewegte Lebensgeschichte. Taubitz wohnt nun seit 52 Jahren in Meersburg, das sie, angelehnt an Annette von Droste-Hülshoff, die "zweite Hälfte meiner Heimat" nennt. Die erste Hälfte liegt in Schlesien. Rein rechnerisch dauerte sie gerade mal neun Jahre: Dann vertrieben Polen das Mädchen mit seiner Mutter und Tante aus ihrem Haus in Eisersdorf.

Doch es waren prägende Jahre: die frühe Kindheit, die so jäh endete und so dramatisch verlief, dass sich Taubitz jedes Detail unauslöschlich einbrannte. So die Erlebnisse als Erstklässlerin im Luftschutzkeller in Breslau, die Dreistigkeit, mit der sich eine blutjunge Polin nach Kriegsende ihr Elternhaus aneignet, inklusive der Spielsachen des Kindes Monika. Später, als es die Familie nach Norddeutschland verschlägt, die Bösartigkeit der Witwe, bei der sie einquartiert werden: zu dritt in einer klammen Dachkammer. Ein ganzer Hagel von Verboten prasselt auf die Vertriebenen ein.

Doch ebenso eingeprägt haben sich Taubitz schöne Erinnerungen, wie an einen Sommertag in Schlesien. Sogar dem Regime der gemeinen Wirtin kann sie etwas Gutes abgewinnen: "Meine ersten Verse habe ich dort, verdammt zum leise sein, geschrieben." Neben ihrem Literaturtalent, das auch viel Humor einschließt, besitzt Taubitz eine zweite große Stärke: Sie ist eine faire Chronistin, sie (ver-)urteilt nicht, sie schildert, wie es war, was sie erlebt hat, ohne das eigene Schicksal absolut zu setzen. Aus diesen Gründen wird Taubitz auch in Polen hoch verehrt, nicht nur von Germanisten, die über ihr Werk schreiben und es ins Polnische übersetzen. Auch in Schulen, wo jüngst ein Mädchen ihr Gedicht "Mein Lufthaus" auswendig auf Deutsch vortrug und polnischen Schüler ihre Dichtung "Kindheit an der Biele" tänzerisch umsetzten.

Ihrer zweiten Heimat wird Taubitz an diesem Abend ebenfalls gerecht, aber die muss sie ihren rund 40 Zuhörern natürlich nicht so ausführlich vorstellen. Ihr erster Besuch in Meersburg, wohin sie dann 1965 als Lehrerin zog, galt mit 14 Jahren 1952 dem "Fürstenhäusle". Es sollte, in mehrfacher Hinsicht, eine Begegnung fürs Leben werden.