Meersburg Eine Bühne für junge Musiker: Neue Konzertreihe im Vineum Bodensee startet

"Kaffee, Kuchen und Konzert – Junge Meersburger Talente im Vineum Bodensee" ist der Name einer neuen musikalischen Konzertreihe in dem Museum. In loser Folge werden sich am Sonntagnachmittag junge musikalische Talente aus Meersburg im Veranstaltungssaal präsentieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei handelt es sich um eine Kooperation der städtischen Abteilung Kultur und Museum mit der Jugendmusikschule Meersburg. Junge Talente gebe es viele in Meersburg, Auftrittsmöglichkeiten dagegen seien schon etwas rarer, teilt das Museum mit. Diese Lücke möchten Christine Johner, Abteilungsleiterin Kultur und Museum, und Christoph Maaß, Städtischer Musikdirektor, nun mit der Reihe „Kaffee, Kuchen und Konzert“ schließen.

Der Auftakt ist an diesem Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr mit einem Konzert mit Lisa Hafen an der Querflöte, Philipp Hertkorn an der Klarinette, Ying-Yu Hertkorn am Klavier und dem Pre-College Trombone-Ensemble, bestehend aus Jannik Hoffmann, Lucas Kienzler, Johannes Markhart, Florian Möhrle und Simon Sträßle, an den Posaunen. Alle Musiker haben schon reichlich Bühnenerfahrung gesammelt.

Lisa Hafen wurde 1998 in Friedrichshafen geboren und lebt in Meersburg, wo sie 2017 im musikorientierten Droste-Hülshoff-Gymnasium ihr Abitur absolvierte. Seit Oktober 2017 studiert sie in Konstanz. Mit sieben Jahren startete sie mit Blockflötenunterricht. Ein Jahr später folgte der Umstieg auf die Altflöte. Seit ihrem zehnten Lebensjahr erhält Lisa Hafen Querflötenunterricht. Sie wirkte bereits erfolgreich bei Vorspielen an Musikschulen, im Konzertsaal des Augustinums und bei der Konzertreihe „Junge Künstler Konzerte“ mit.

Philipp Hertkorn ist 14 Jahre alt und besucht aktuell das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Er bekommt Klarinettenunterricht an der städtischen Musikschule Überlingen. 2017 wurde Philipp zum ersten Mal auf Bundesebene beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ zugelassen und erspielte sich gleich einen Bundespreis.

Das Pre-College Trombone-Ensemble ist vor vier Jahren aus einem Posaunenquartett der Jugendmusikschule Meersburg entstanden, das für „Jugend musiziert“ probte. Nach dem Erfolg der jungen Musiker beim Bundeswettbewerb wurde die Musikhochschule Trossingen auf sie aufmerksam und es entstand das Pre-College Trombone-Ensemble Trossingen, das sich mittlerweile durch ein breites musikalisches Spektrum auszeichnet.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag kostet pro Person 5 Euro, Familien zahlen 15 Euro. Die Karten sind ausschließlich an der Tageskasse des Vineum Bodensee erhältlich, die um 14.30 Uhr öffnet. Die Konzertreihe soll an die Kaffee-und-Kuchen-Tradition am Sonntagnachmittag erinnern. Kaffee und Kuchen in der Pause sind daher inklusive.