Meersburg Eine Ära neigt sich ihrem Ende: Historische Narrenmusik hört auf

Die Historische Narrenmusik Meersburg spielt diese Fasnet zum letzten Mal. Seit etwa 35 Jahre waren sie fester Bestandteil der Fasnet im Ort. Über die ganze Zeit hinweg standen Freundschaft und Spaß bei den Musikern stets im Vordergrund.

Mit den Jahren sind sie nicht nur älter, sondern vor allem Vorbilder geworden: die Mitglieder der Historischen Narrenmusik Meersburg. Als Urgestein der Fasnet im Ort sind sie bei Klein und Groß bekannt. Doch jetzt heißt es Abschied nehmen. Was vor etwa 35 Jahren gemeinsam begonnen hat, soll auch gemeinsam enden. Deswegen gibt die Historische Narrenmusik in diesem Jahr zum letzten Mal ihre Lieder zum Besten. "Wir hatten super viel Spaß zusammen über diese lange Zeit. Also haben wir uns entschlossen, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Wir wollten nicht, dass nach und nach jeder Musiker einzeln austritt", sagt Gründungsmitglied Ulrich Dreher gegenüber dieser Zeitung. Sonst gehe der Geist, mit dem die Narrenmusik einst gegründet worden sei, verloren. Mit einer Abschiedstour im Rahmen der diesjährigen Fasnet wollen sich die Musiker außerdem bei all denen bedanken, die sie in der Vergangenheit stets unterstützt haben.

Vor etwa 35 Jahren sind die jungen Männer erstmals während der Fasnet musizierend durch Meersburg gezogen. Und das auch gleich mit einem richtigen Kostüm. "Unsere Mütter haben uns sehr unterstützt und beim Nähen geholfen. So ist unsere Uniform entstanden", erzählt Dreher. Die Kostüme haben sich mit den Jahren genauso wenig verändert wie die Einstellung der Musiker. So sei es zum Beispiel stets klar gewesen, dass sich die Mitglieder der Narrenmusik am Schmotzigen und am Fasnetmontag freinehmen. "Das war ein ungeschriebenes Gesetz", sagt Dreher und lacht. Auch die Besetzung ist fast gleich geblieben. Nur ein paar wenige Mitglieder seien ausgetreten, dafür neue dazugekommen.

"Natürlich sind wir ein bisschen ruhiger geworden und feiern nicht mehr ganz so wild wie früher. Aber unsere Freundschaft ist dafür umso stärker", sagt Dreher. Zwar sehen die leidenschaftlichen Musiker dem Ende ihrer Ära ein wenig wehmütig entgegen, aber die schönen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit überwiegen. "Für mich war es vor allen eines: mit Freunden gemeinsam Musik machen, nett zusammensitzen und Spaß haben. Man konnte sich immer darauf verlassen, dass die anderen da sind", sagt Dreher. Gerade in den Anfangsjahren sei es zudem etwas besonderes gewesen, als eigene Fasnet-Gruppe durchs Dorf zu ziehen. "Früher gab es so etwas noch nicht. Wir waren in Meersburg die Ersten. Und wir haben sicherlich dazu beigetragen, dass es jetzt Kapellen, wie zum Beispiel die Baumeister, gibt. Das macht uns natürlich sehr stolz", sagt Dreher. Die Baumeister Meersburg wurden 2014 von Drehers Sohn Moritz und seinen Freunden ins Leben gerufen. Auch Florian Möhrle gehört zu den Baumeistern: "Weil unsere Väter bei den Historischen mitspielen und wir ihnen nacheifern wollten, haben wir die Baumeister gegründet." Der 21-Jährige zeigt sich verständnisvoll über den Entschluss der Narrenmusik. "Sie waren eine Bereicherung für die Fasnet, aber wenn man so lange gemeinsam Musik macht, ist es normal, irgendwann aufzuhören", sagt Möhrle. Auch Max Mayer, Vorsitzender des Meersburger Fanfarenzugs, bedauert die Auflösung. "Es ist wirklich schade, denn ein wichtiger Klangkörper der Meersburger Fastnacht geht verloren, der immer unterwegs war und für die unermüdliche, spielerische Glanzleistung bekannt war", sagt Mayer. Neben der Musik sei auch die Uniform etwas besonderes gewesen, "was allen gut gefallen hat".

Letzte Termine

Die Männer der Historischen Narrenmusik Meersburg sind diese Fasnet noch unterwegs: Am Schmotzigen Dunschtig ziehen die Musiker durch den Ort und spielen auf dem Marktplatz sowie in einigen Meersburger Kneipen, wie zum Beispiel der Rathaus-Bar oder der Bärengarage. Am Fasnetmontag, 14 Uhr, begleitet die Historische Narrenmusik ein letztes Mal den Rosenmontagsumzug. Außerdem spielen die Musiker gegen 15 Uhr im Altersheim und anschließend in verschiedenen Lokalitäten in Meersburg.