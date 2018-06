vor 4 Stunden Manuela Klaas Meersburg Drittes Reich im Klassenzimmer: Droste-Theater-AG bringt "Die Welle" eindrucksvoll auf die Bühne

Meersburg – Wie verführbar ist der Mensch? Wäre eine Diktatur wie die des Dritten Reiches heute noch möglich? Diese Fragen stellte 1967 der amerikanische Lehrer Ron Jones seinen Schülern. Er startete ein pädagogisches Experiment, genannt "The Third Wave". Was harmlos mit Begriffen wie Disziplin und Gemeinschaft begann, geriet bald außer Kontrolle. Die Theater-AG des Droste-Hülshoff-Gymnasiums brachte nun das Werk "Die Welle" des US-amerikanischen Schriftstellers Morton Rhue in der Fassung von Reinhold Tritt auf die Bühne, das das damalige Experiment zum Inhalt hat.