Meersburg Dr.-Zimmermann-Straße: Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag die Eingangstür eines Getränkemarkts an der Dr.-Zimmermann-Straße aufgebrochen, berichtet die Polizei.

Die Täter verschafften sich so Zugang zu dem Geschäft, wo sie Zigaretten und Spirituosen in einem bislang unbekannten Wert entwendeten. Den Einbrechern, die auch Behältnisse in einem Büroraum gewaltsam öffneten, fiel zudem Bargeld in die Hände. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 75 51/80 40 zu melden.