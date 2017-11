Meersburg Der Historiker Arnulf Moser referiert in Meersburg über die Inseln Mainau und Reichenau 1944 und 1945

Der Vortrag "Kollaborateure und KZ-Häftlinge" kommt auf Initiative des Kulturvereins Meersburg zustande.

Um ein dunkles Kapitel der regionalen deutschen Geschichte geht es im Vortrag des Konstanzer Historikers Arnulf Moser: "Kollaborateure und KZ-Häftlinge. Die Inseln Mainau und Reichenau in den Jahren 1944 und 1945." Er findet am kommenden Montag, 20. November, 19.30 Uhr, im Literaturcafé des Jufa-Hotels statt. Darin referiert Moser auf Einladung des Kulturvereins Meersburg die wechselhafte Geschichte dieser Bodenseeinseln. Der Eintritt ist frei.

Die Mainau hatte der "Organsiation Todt" des Rüstungsministers Albert Speer und danach dem Vichy-Regime um die schillernde Figur des französischen Faschisten Jacques Doriot gedient. Mit diesen vorher auch auf der Blumeninsel selbst totgeschwiegenen Ereignissen befasste sich der promovierte Historiker Arnulf Moser bereits in seinem 1995 erschienen Buch "Die andere Mainau 1945", darin wertete er erstmals neben Quellen deutscher Archive auch jenes des französischen Außenministeriums aus. Der Vortrag wird mit Bildern illustriert.

Moser studierte Geschichte, Politik und Französisch in Tübingen, Dijon und Paris. Von 1969 bis 1972 war er wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Konstanz, von 1973 bis 2006 Lehrer an der Konstanzer Wessenberg-Schule. Moser veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zur Zeitgeschichte insbesondere der Bodenseeregion, war in der Lehrerfortbildung tätig und schrieb an Schulbüchern mit.