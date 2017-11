Meersburg Daumen hoch für Vorlesetag in Meersburg

Die Stadt war das dritte Mal beim bundesweiten Vorlesetag dabei. Acht Veranstaltungen an sieben Orten: Lokale Promis lasen Kindern vor, darunter Bürgermeister Robert Scherer, der im Bauhof vortrug.

Ein Gespenst, das in einer alter Pauke auf dem Dachboden der Musikschule haust, eine Vase die spricht, ein Bub, der mit einer Hexe von Narrennest zu Narrennest fliegt, "wahre Lügengeschichten" – wo gibt's denn so was? In Meersburg, am bundesweiten Vorlesetag, an dem die Stadt zum dritten Mal teilnimmt: Mit acht Veranstaltungen an sieben Orten, mit Lokalprominenz als Vorleser, darunter Bürgermeister Robert Scherer – und mit großem Erfolg beim jungen Zielpublikum.

Der kleine Emil streckt strahlend beide Daumen nach oben, als er gefragt wird, wie ihm Paul Maars Geschichte von der Bodenvase gefallen hat, die zwar reden und zaubern kann, aber mit ihrem Sprachfehler und ihrer Schwerhörigkeit auch viel Chaos stiftet. Nachdem der Bürgermeister im Bauhof die Geschichte vorgelesen hat, schnappen sich Emil, Marlene und Fabian gleich das Buch und blättern vergnügt darin, bis Andreas Neßler sie im Feuerwehrfahrzeug wieder ins Städtle zurück kutschiert.

Dort ist an diesem Tag viel für Geschichtenfans geboten. Den Auftakt macht ein außergewöhnliches Konzert in der Musikschule, gestaltet von Kindern aus der musikalischen Früherziehung, Musikschülern und Lehrkräften. Mit passenden Geräuschen und Klängen begleiten sie den dritten Teil der Saga um das kleine Gespenst Meerabuh, das zwar Lärm nicht ausstehen kann, aber Musik mag. Deshalb will Meerabuh an seinem Geburtstag herausfinden, wie Meersburg klingt. Die Krönung ist ein Konzert der Carlina-Leut auf der Meersburg. Gitarrenlehrerin Brigitte Heilmann hat mit viel Phantasie und Lokalkolorit diese Episode geschrieben, die Musikdirektor Christoph Maaß schaurig-schön vorträgt.

Im Gasthof "Zum Bären" schart Feuerwehrfrau und Kindergruppenleiterin Ann-Kathrin Weber auch etliche ihrer Schützlinge um sich. Ganze Feuerwehrdynastien wie Schmäh, Flach und Wochner sind mit der jüngsten Generation vertreten, so etwa die achtjährige Emmi Schmäh, die erzählt: "Mein Papa ist so viel in der Feuerwehr, wir denken manchmal, der ist verliebt in sie." Aufmerksam lauschen sie der Geschichte um die Jugendfeuerwehr der "Feuerwache 1", die, wie Weber, auch Fachbegriffe wie "LF 16", Steckleiter und Glutnest erklärt.

Andere Akteure begeistern mit beliebten Kinderbuchklassikern ihre Gäste: Kulturamtsleiterin Christine Johner liest im Vineum zweimal lebhaft aus Michael Endes "Jim Knopf" vor, Hauptamtsleiterin Hanne Weinschenk beim Winzerverein in der Unterstadt "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat", Tourismuschefin Iris Müller in der Buchhandlung Kuhn aus Astrid Lindgrens "Tomte und der Fuchs". Im Café Pop treffen Betreiberin Roxana Pop und Sibylle Schempf mit Janoschs "wahren Lügengeschichten" sichtlich den Geschmack ihrer kleinen Gäste. Und dass Kindergartenleiterin Angelika Hofmann in der Narrenzunft das perfekte Publikum hat, ist sogar zu hören, als sie es auf eine phantastische, bebilderte Reise durch die Fasnetshochburgen mitnimmt und alle Stationen auf einer Karte markiert. Wie man in Meersburg ruft? "Schnabel-, Schnabelgiere" schallt es lautstark zurück. Und als Stups, der Held des Buches, Konstanz erreicht, korrigiert ein strenges Stimmchen aus der ersten Reihe Hofmann: "Das spricht man aber Konschtanz aus."