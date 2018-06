Meersburg Das erste internaionale Meersburger Schlosskonzert gehört der Liebe von Clara und Robert Schumann

Fünf Künstler bringen "Liebesfrühling – Geschichte einer Liebe in Wort und Ton" auf die Bühne des Spiegelsaals.

Robert Schumann wird 1830 Schüler bei Friedrich Wieck. Größtes Talent ist dessen Pianistenschmiede ist seine eigene Tochter Clara. Die jungen Leute verlieben sich unsterblich ineinander. Doch der Vater ist gegen die Verbindung – Clara ist bereits als Wunderkind berühmt und er hat andere Pläne ... – Eine Annäherung in Wort und Ton an das vielfach in Sachbüchern, Romanen, Filmen und Theaterstücken bearbeitete Leben des Komponisten und Dirigenten Robert Schumann (1819 bis 1856) und der Pianistin und Komponistin Clara Schumann (1819 bis 1896) verspricht das erste der diesjährigen Meersburger internationalen Schlosskonzerte. Unter dem Titel "Liebesfrühling – Geschichte einer Liebe in Wort und Ton" erzählen am Sonntag, 24. Juni, 18 Uhr, fünf Künstler auf der Bühne des Spiegelsaals im Neuen Schloss vom schweren Weg einer Liebe.

Die Musikjournalistin und Buchautorin Sabine Näher hat Briefe ausgewählt und ihnen Liedkompositionen beider Partner gegenübergestellt. Das Schauspielerpaar Heidrun Gärtner und Daniel Friedrich liest aus diesen Briefen und lässt damit Clara und Roberts mitunter verzweifelten Weg bis zur lang erkämpften Hochzeit eindrucksvoll vor dem inneren Auge des Zuhörers erstehen, schreibt das Kulturamt Meersburg. Die in Musik kulminierenden Empfindungen lassen die jungen Sänger Anna Karmasin und Thomas Stimmel, begleitet von Markus Kreul am Klavier, als zu Herzen gehende Illustration dazu erklingen.

Der Eintritt beträgt 27 und (ermäßigt) 25 Euro. Eintrittskarten gibt es bei der Gästeinformation Meersburg, Telefon 0 75 32 / 44 04 00, in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen und in allen weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen.

Infos im Internet:www.meersburg.de