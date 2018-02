Überlingen/Meersburg Damit Müllberge kleiner werden: Bodenseekreis stellt Pfandbecher vor

Der Bodenseekreis möchte weniger Abfall produzieren. Dabei sollen ein Pfandbecher und ein "Zero Waste"-Experiment für Familien helfen. Der SÜDKURIER hat Passanten in Überlingen befragt, wie wichtig ihnen das Thema ist.

Mit einem Pfandbecher möchte der Bodenseekreis verstärkt Müll vermeiden. Für einen Euro können die Kunden den Becher, der auf der Fähre Konstanz-Meersburg vorgestellt wurde, bei Anbietern kaufen und dann befüllen lassen (Kasten). Darüber hinaus hat das Abfallwirtschaftsamt unter dem Motto "Zero Waste" ("Kein Müll") nach Testfamilien gesucht, die über einen Zeitraum von drei Monaten möglichst wenig Müll produzieren. Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt, bestätigt, dass Familien gefunden wurden, die sich dem Experiment stellen. Sie führen ab sofort Müll-Tagebücher und werden von der Abfallberatung begleitet. Den Gewinnern winkt ein Gutschein für abfallarmes Einkaufen.

Doch wie lässt sich Abfall vermeiden? Der SÜDKURIER hat in Überlingen Passanten befragt, ob ihnen das Thema am Herzen liegt und was sie tagtäglich tun, um weniger Müll zu produzieren. "Wenn man alles frisch kocht, dann produziert man auch wenig Müll", lautet die These von Gisela Hug. Sie kauft schon immer auf Märkten oder bei Bauernhöfen ein. Anstatt die Produkte in Plastiktüten nach Hause zu tragen, setzt sie auf große Behälter, die sie stets wiederverwendet. "Frisch kochen schmeckt nicht nur besser, sondern geht oft sogar schneller als sich ein Fertiggericht in die Mikrowelle zu stellen", sagt die Deisendorferin und weiter: "Kochen ist kommunikativ und wir schonen dadurch die Umwelt." Der gleichen Meinung ist auch Gunter Popp. Wichtig sei es, langfristig vom Plastik wegzukommen. Dafür sei ein Umdenken in der Gesellschaft notwendig. Zudem sollten die Überlinger öfter Lebensmittel von kleinen, regionalen Händlern beziehen.

Da käme man gar nicht erst in die Versuchung, Produkte einzukaufen, die dreifach in Plastik verpackt seien. Popp kauft bewusst ein – sein Motto: "Lieber weniger, dafür was Gutes." Helena Seiffert-Greiner verzichtet beim Einkauf auf Plastiktüten. "Ich nehme immer einen Beutel mit", sagt sie. Wenn auf der Hofstatt Markt ist, dann meidet Seiffert-Greiner die großen Supermärkte. Auf dem Wochenmarkt gebe es alles, was man brauche. "Warum sollte ich einen Salat kaufen, der mehrmals in Plastik verpackt ist? Das macht keinen Sinn", sagt sie.

Max Schuster und Eva Linde aus Heiligenberg kaufen immer frisch an der Supermarkt-Theke. Die sorgfältige Mülltrennung steht für Brigitte Eppler an erster Stelle. Große Kartonagen reiße sie in kleine Stücke und ihr Mann trete sogar die Dosen platt, damit für jede Partei im Mehrfamilienhaus genug Platz im gemeinsamen Mülleimer sei. Zudem achtet Eppler darauf, wenig Einwegflaschen und Tetra-Packs in ihren Einkaufswagen zu legen.