Meersburg Busfahren in Meersburg zum Ein-Euro-Einheitspreis

Meersburg stellt mit dem Verkehrsverbund Bodo und der Firma Wegis den neuen Stadttarif vor.

Eine Busfahrt für 1 Euro in ganz Meersburg inklusive Teilorte und bis nach Daisendorf: Das ermöglicht der neue Stadttarif, der ab 24. März gilt. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar gratis. Der neue Tarif gilt sowohl für den Stadtbus und den Erlebnisbus 2, die während der Saison verkehren, als auch für die RAB-Busse. Möglich wurde Letzteres durch eine Kooperation mit dem Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo).

Bürgermeister Robert Scherer, Tourismuschefin Iris Müller, Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler und Karl-Heinz Wegis, dessen Unternehmen die Stadtlinie bedient, stellten den neuen Einheitstarif vor. Wer bisher etwa mit dem Bus von der Fähre in die Oberstadt will, zahlt dafür aktuell 2,60 Euro. Der alte Tarifwirrwar, der nun vorbei ist, führte oft zu Diskussionen zwischen Busfahrern und Passagieren, die beim Umsteigen neu lösen mussten, berichtete Wegis. Scherer sagte: "Wir freuen uns, dass wir diesen Weg gefunden habe. Dabei geht es uns in erster Linie um unsere Bürger" und erst an zweiter Stelle um Feriengäste. Letztere fahren mit ihrer Gästekarte kostenfrei, allerdings nur auf den Linien von Stadt- und Erlebnisbus zwischen den Haltestellen am Personenschiffhafen und der Kurallee. Löffler betonte: "Der neu in den Bodo integrierte Stadttarif ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines nutzerfreundlichen Nahverkehrs in der Verkehrsdrehscheibe Meersburg." Er sei froh über die Partnerschaft mit der Firma Wegis, die dies ermögliche.

Einen Stadttarif gebe es nun in elf Gemeinden im Bodo-Gebiet. Scherer sieht den neuen Tarif "als kleines Pilotprojekt". Ob man den Preis halten könne, sei nicht sicher. "Aber wir fangen bewusst mit 1 Euro an, das ist es uns wert." Meersburg bezuschusst den neuen Stadttarif 2018 mit rund 9000 Euro und den öffentlichen Personennahverkehr jährlich mit rund 100 000 Euro. Auf Nachfrage sagte Löffler, Vielfahrer, die noch günstiger unterwegs sein wollten, könnten eine Bodo-E-Card oder ein Monatsabo erwerben.

Informationen gibt es bei der Gästeinfo Meersburg, Telefon 0 75 32/44 04 00, oder im Internet: www.bodo.de/tickets