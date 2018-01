Meersburg Bürgermeister Robert Scherer blickt aufs Meersburger Jahr 2017

Bürgermeister Robert Scherer setzt in Sachen Zukunft auf den großen Stadtentwicklungsplan. In seinem Rückblick auf ein bewegtes Jahr 2017 geht es unter anderem um viele Entscheidungen und einige Meilensteine.

Meersburg – Wenn Bürgermeister Robert Scherer sich ein "rollierendes System" wünscht, dann definiert er diesen Begriff so: "Immer in Bewegung bleiben." Das heißt zum einen, den von ihm angestoßenen "Strategieplan 2030" zur Stadtentwicklung fest im Blick zu haben, der 2018 entwickelt werden soll, parallel dazu aber auch schon mal "viele kleine Bausteine" zu setzen. Dazu zählen etwa schnell umzusetzende Verschönerungsmaßnahmen wie die neue Dreh-Sitzbank auf dem Dr.-Moll-Platz oder das Herrichten des Aussichtspunkts Ödenstein.

Gefragt nach seinen größten Erfolgen seit seinem Amtsantritt im April 2017 nennt Scherer an erster Stelle, dass er mit dem Gemeinderat den Stadtentwicklungsplan auf den Weg gebracht habe. Die damit verknüpfte Bürgerbeteiligung soll noch in der ersten Hälfte 2018 starten. Ende 2018 soll der Plan stehen und Scherer wünscht sich, dass "erste Maßnahmen bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt werden". Bevor der Plan fertig sei, so Scherer, sei es nicht sinnvoll, größere Themen wie das Parkplatzproblem und den künftigen Standort von Meersburg Tourismus umzusetzen. Eines ist für Scherer jedoch bereits klar: Parkplätze müssen an beiden Seiten Meersburgs zur Verfügung stehen.

Was seine bisherige Bilanz angeht, freut sich Scherer ganz besonders, dass der zuvor darniederliegende Gewerbeverein "Aktiv für Meersburg" mit Unterstützung der neuen Stadtspitze im Mai zu neuem Leben erwachte. Als weiteren Meilenstein nennt Scherer die Umwandlung des bisherigen städtischen Eigenbetriebs Therme in eine GmbH & Co KG. "Wir werden die Therme komplett in eigener Hand führen und können jetzt schneller entscheiden und uns neu aufstellen im Wettbewerb." Immerhin sei die Therme fast 15 Jahre alt. Ziel der neuen Gesellschaftsform sei aber auch, das Ergebnis "wirtschaftlicher zu gestalten, den Zuschussbetrieb zu reduzieren".

Auch sonst habe man in den vergangenen Monaten einige alte Aufgaben abgearbeitet, so etwa Bebauungspläne verabschiedet, einen Baubeschluss für den Ratskeller gefasst und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses und dessen Zusammenlegung mit dem Roten Kreuz auf den Weg gebracht. Der Entwurf ist jedenfalls gebilligt und Scherer hofft, dass man mit dem Bau im Winter 2018/19 beginnen könne. Man habe außerdem etliche Gebührensatzungen angepasst und wolle damit fortfahren. Dem städtischen Haushalt soll aber auch die Vermietung von lange leerstehenden Objekten, wie der Alten Wacher und des Zollhauses, zugutekommen. Doch mit der Nutzung, für die es etliche Bewerber gebe, und über die der Rat am 23. Januar entscheiden soll, verfolge man noch ein anderes Ziel: "Wir wollen die Stadt in der Nebensaison beleben." Und deshalb, unterstreicht Scherer, bestehe man auch darauf, dass die künftigen Betreiber mindestens elf Monate im Jahr geöffnet hätten. Ziel sei, dass man bis zum 1. März Mieter gefunden habe.

Zur Attraktionssteigerung soll auch ein ganzer Strauß weiterer Maßnahmen beitragen. So testet die Stadt mit Unterstützung der EnBW gerade kostenloses WLAN auf dem Schlossplatz. Wenn es, wie erwartet, EU-Fördergelder gebe, wolle man das drahtlose Internet künftig ebenso an anderen Stellen zur Verfügung stellen. Ende Januar starte außerdem der zweite Bauabschnitt des Breitbandausbaus und auch die Digitalisierung der Verwaltung laufe auf Hochtouren.

"Wir dürfen nicht stehenbleiben", sagt Scherer. Im gleichen Atemzug fügt er aber hinzu: "Wir dürfen die Geschichte der Stadt nicht vernachlässigen." Historie und Kultur seien ein wichtiges Kapital der Stadt. Diese brauche nach wie vor den Tagestourismus, müsse jedoch den Qualitätstourismus ausbauen – etwa mithilfe von Angeboten wie der neuen Kleinkunstreihe im Vineum, die 2018 fortgesetzt werde. Aber man benötige vor allem dringend neue Gästebetten. Derzeit befinde sich die Stadt "in guten Gesprächen" mit einem potenziellen Hotel-Investor für das Hämmerle-Areal, verrät Scherer. "Ich hoffe, dass wir 2018 zum Abschluss kommen."

Ganz wichtig sei auch Wohnraum für Einheimische. Demnächst werde man ein städtisches Bauareal im Allmend, gedacht für junge Familien, ausweisen und an dem Thema weiterarbeiten, verspricht Scherer. Nur begleiten könne die Stadt hingegen den Komplex Bundestraßenbau. Entscheidungen lägen hier nun mal nicht in kommunaler Hand.

Doch was Dinge betrifft, die die Stadt selbst bestimmen kann, überlässt Scherer auch bewusst kompetenten Mitarbeitern Eigenverantwortung. Er ermutige sie: "Nehmt euch die Freiheit quer zu denken, seid kreativ." Die Ergebnisse könnten sich sehen lassen. Auch die Kommunikation zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung, funktioniere sehr gut, versichert Scherer.

