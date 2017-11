Meersburg Bürger führen Bürger durch die Stadt

In Meersburg werden im Advent Stadtrundgänge zu speziellen Themen angeboten. Elke Puchstein, Peter Schmidt und Sebastian Schmäh bringen ihren Mitbürgern und Interessierten die Stadt auf besonderen Wegen näher. Peter Schmidt startet am 18. November mit dem Thema Meersburger Herbstbrauchtum.

Meersburg – Stadtführungen für Einheimische, von Bürgern für Bürger: Das haben sich diesen Spätherbst und Advent Elke Puchstein, Peter Schmidt und Sebastian Schmäh auf ihre Fahnen geschrieben. Sie leiten zwischen 18. November und 16. Dezember vier samstägliche Sondertouren zu den Themen Herbstbrauchtum, Fachwerk, Annette von Droste-Hülshoff und Unterstadt.

Gegen Jahresende, wenn die Touristenströme verebben, habe man Muße, "Themen zu machen, die im Sommer in der Masse untergehen", erläutert der erfahrene Stadtführer, Buchautor und ehemalige Kaufmann Peter Schmidt die Mission der Drei. Zielpublikum für diese Touren mit Tiefgang sind ihre Mitbürger sowie Interessierte aus der Umgebung. "Wir richten uns speziell an Einheimische, Neubürger und Nachbarn", bringt es Schmidt auf den Punkt.

Schmidt macht mit seinem Rundgang zu teils vergessenen und von Halloween überlagerten Herbsttraditionen den Anfang. So gab es in Meersburg einst an drei Tagen im November den "Knöpfleabend", ein sogenannter Heischebrauch, bei dem Essensgaben erbettelt wurden und der auf die Pestzeit zurückgehen soll. Was es mit den Knöpfle auf sich hat, erzählt Schmidt ebenso wie die Geschichte der Allerseelenbrote. Natürlich widmet er sich unter anderem auch Erntedank, Allerheiligen und Martini.

Schmidt wirbt: "Von Meersburgern für Meersburger in der besinnlichen Zeit – an Originalschauplätzen." Letzteres greift die begeisterte Droste-Kennerin Puchstein auf, die seit 1990 Stadtführungen zum Thema leitet: "Ich kann an der Meersburg genau zeigen: In dem Turm stand sie." Auf den Spuren der Dichterin wandelt sie mit ihren Gästen und räumt ein, dass bei ihr besonders die Frauen auf ihre Kosten kommen. Schließlich war die Droste eine Vorreiterin der Emanzipation. Puchstein ist fasziniert von ihr. "Ich kann mich manchmal direkt mit ihr identifizieren – schon von der Größe her", meint die zierliche Frau schmunzelnd.

Bei Schmähs Führung steht zwar keine Person, sondern das Fachwerk im Mittelpunkt, aber damit identifiziert er sich als Zimmerermeister und passionierter Restaurator ebenfalls. Bei seiner Sonderführung mache er "einen anderen Schlenker als sonst", gehe auch auf andere Gebäude ein, etwa die Mühle, sowie auf mehr Details. Und er werde auch mehr Zeit haben, Fragen zu beantworten.

Schmidt widmet sich in einer weiteren Extratour der Unterstadt, die "sonst nie in Stadtführungen vorkommt". Dabei habe sie viel Interessantes zu bieten, etwa den Hafen als ehemaliges Handelszentrum, den "Wilden Mann" und wie er zu seinem Namen kam – und sogar einen Geheimgang, der von der Burg zur Unterstadtkapelle verlief. Das hört sich fast nach Schatzsuche an. Tatsächlich, so Schmidt, gehe es den drei Führern bei dem ganzen Unterfangen darum, "den Schatz Altstadt wieder viel mehr ins Bewusstsein zu bringen. Das ist unser Erbe. Und: Das ist ein Pfund, von dem wir seit über 100 Jahren nicht schlecht leben. " Allerdings kaum noch in der Altstadt, wo nicht mehr viele Meersburger wohnen. Schmäh betont: "Es ist ein Kraftakt, diese Gebäude, die die Seele von Meersburg sind, zu erhalten." Aber er wolle bei Führungen mit seinem Fachwissen "auch Scheu abbauen. Fragt jemand: 'Kann man darin auch leben', sage ich: 'Ja, das kann man.'"

Sonderführungen

18 .November: "Meersburger Herbstbrauchtum" mit Peter Schmidt

2. Dezember: "Fachwerk" mit Sebastian Schmäh

9. Dezember: "Auf den Spuren der Droste" mit Elke Puchstein

16. Dezember: "Durch die Unterstadt" mit Peter Schmidt

Veranstalter der Führungen ist die Stadt Meersburg. Die Teilnehmer treffen sich vor Meersburg Tourismus, Kirchstraße 4. Die Führungen beginnen um 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet je 5 Euro, mit Bürgerkarte 3,50 Euro. Dauer jeweils rund eineinhalb Stunden.

