Meersburg Bei aller Romantik: Würden Sie gerne im Mittelalter leben?

Historisches Markttreiben mit Handwerkern, Gauklern und Musikern sorgte am Wochenende in Meersburg für eine zauberhafte Stimmung in den alten Gassen und auf der mittelalterlichen Burg. Doch es bleibt ein Spiel.

Elixiere aus Kräutern, blubberndes Risotto auf dem Lagerfeuer und herumziehende Musikanten. Das zwölfte historische Markttreiben auf dem Meersburger Schlossplatz war ein Fest für alle Sinne. Bettler und Edelleute tummelten sich neben Wikingern und in Seidenstoffe gehüllte Fürsten. Einfache Handwerker webten Stoffe oder töpferten Krüge. Marktschreier priesen Met oder Süßspeisen an. Auf der Bühne spielten die Musiker von "Halitus Exprementis", "Holzklasse" oder das Duo "Fairy Dreams" traditionelle Weisen, während Hubertus der Gaukler im Schlossgarten mit seinen Kunststücken die Zuschauer verblüffte.

Das Schauspiel "Mord auf dem See" über die hinterlistige Verurteilung des ehemaligen Meersburger Bürgermeisters Simon Weinzürn begeisterte das Publikum. In das von Hand betriebene Riesenrad einsteigen durften nur die Kleinsten, die "Bälger". Ihre "schneller, schneller"-Rufe, ließen erahnen, wie viel Spaß sie an der Fahrt hatten. Ebenso viel Spaß hatten die Armbrustschützen, wenn der getroffene "Pisspott" unter lautem Geschepper in einen Blecheimer fiel. Das mittelalterliche Risotto aus authentischen Zutaten war den Mitgliedern der Renaissance-Gruppe Masseny vorbehalten. Als einzige Lagergruppe schliefen sie in Zelten und verpflegten sich komplett autark. Einrichtung und Geschirr sind handgefertigt und jeder Darsteller verkörpert eine historisch nachgewiesene Person aus dem Gefolge des französischen Königs Franz dem Ersten. Reimund Felker, alias Hofnarr Triboulet: "Wir sind etwa sieben Wochen im Jahr unterwegs und suchen uns nur historisch korrekte Märkte aus."

Wir fragten Marktbeschicker auf dem Meersburger Mittelaltermarkt: Möchten Sie gerne im Mittelalter leben?

Das gewandete Besucherpaar: Als Besucher auf dem Mittelaltermarkt sind Marika und Siegfried Klüger aus Freiburg. Ihre Gewandung bezeichnen sie als "verarmter Adel." Im Mittelalter hätten sie nicht leben wollen. Als Gründe zählt das Ehepaar die harten Strafen und Pflichten auf. Auch die strengen Hierarchien, die es damals gab, schrecken sie ab. Für sie ist das Mittelalter und die Verkleidung ein schönes Hobby, das sie gemeinsam mit Freunden ausleben. "Wenn auch die Besucher der Märkte gewandet sind, rundet es das Bild ab", begründen sie ihre detailgetreue Aufmachung. Siegfried Klüger fügt dann doch noch ein, dass er schon mal gerne in die Zeit reingeschnuppert hätte, aber nur wenn er als Adliger in einer Burg mit einem bequemen Bett leben dürfte.

Die passionierte Weberin: Die Museumspädagogin Patrizia Grainer ist mit unterschiedlichen Webrahmen auf dem Markt anzutreffen, die jeder Interessierte auch selber ausprobieren darf. Eigentlich hätte sie nicht unbedingt im Mittelalter leben wollen. Wenn, dann könnte sie es sich am ehesten als Handwerkerin mit Stadtrecht vorstellen. Innerhalb der Stadtmauern als Frau, die ihrem Handwerk richtig und korrekt nachgeht. Aber nicht das Zeitalter sondern das Weben ist ihr ein Anliegen. Sie sieht darin "eine produktive Meditation", bei der beide Gehirnhälften angeregt werden. Darum setzt sie sich dafür ein, dass in Kindergärten gewebt wird. Ebenso vorteilhaft sei Weben für Behinderte oder Demenzkranke. Zwischendurch erzählt die engagierte Frau auch Märchen am Spinnrad.

Frei wie die Wikinger: Jedes Wochenende sind Billi und Petra Braun aus Rammstein-Miesenbach im Sommer mit ihren selbst gemachten Likören auf historischen Märkten unterwegs. Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, weil "uns diese Lebensart gefällt, es ist unsere Einstellung", erklärt Petra. Billi, von Beruf Drehorgelspieler, könnte es sich gut vorstellen im Mittelalter zu leben. "Ich glaube gar nicht, dass es damals so schlimm war, wie es uns überliefert wird" sagt er. Seine Frau dagegen bezeichnet die Zeit als "sehr ruppig, fast schon brutal." Einig sind die beiden sich in ihrer Ansicht, dass die Menschen früher freier waren, insbesondere bei den Wikingern. So kleidet sich das Ehepaar auch in deren Stil, ein Drachenkopf ist ihr Markenzeichen.

Der bodenständige Armbrustschnitzer: Absolut nicht im Mittelalter leben will Hjalmar Krause, der mit Armbrustschießen auf kuriose Ziele schießt. "Es war eine barbarische Zeit", sagt er. Viele würden gerne in der Zeit leben, weil sie sich als Prinzessin oder Napoleon sähen, aber in der Wirklichkeit sei das auch früher sehr anders verteilt gewesen. "Es ist ein großer Romantizismus, wenn man glaubt, man wäre immer auf der Gewinnerseite" erklärt er. Die Lehenspyramide, in der das einfache Volk demütig dienen musste, ist für ihn eine soziale Ungerechtigkeit, mit der er nicht hätte leben wollen. Dazu fügt er an, dass die "Armbrust anfangs vom Papst auch als hinterlistige Waffe verboten wurde, weil jeder kleine Knecht seinen Fürst damit hätte erlegen können."