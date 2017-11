Meersburg Aus Eiscafé an Seepromenade darf kleines Hotel werden

Der Gemeinderat erteilt mehrheitlich die Zustimmung zu dem Bauvorhaben, moniert aber einige Details.

Der Gemeinderat bewilligte den Umbau eines Eiscafés an der Seepromenade 6 in ein kleines Hotel mit elf Zimmern. Was die geplanten baulichen Veränderungen sowie die künftige Nutzung betrifft, kamen aber sowohl von der Verwaltung als auch aus dem Rat einige kritische Anmerkungen, so dass eine entsprechende Stellungnahme ans Landratsamt geht.

Bauamtschef Martin Doerries wies vorab darauf hin, dass das Gebäude zwar kein Einzeldenkmal sei, aber Teil der historischen Stadtmauer. Der Antragsteller wolle die "geschützte seeseitige Fassade" verändern: durch Vergrößerungen der Öffnungen im Erd- und ersten Obergeschoss sowie zusätzliche Gaupen. Diese Eingriffe lehne man aus gestalterischen Gründen ab, heißt es in der Stellungnahme. Außerdem sehe man "die rückwärtige Verdichtung" durch den geplanten Anbau, der den bestehenden ersetzen soll, kritisch, ebenso die geplante künftige Nutzung als "eigenständiges Hotel". Außerdem seien die dafür nötigen Stellplätze bislang nicht nachgewiesen. Doerries sagte im Rat, vor allem "tut es mir weh", die Fläche vor dem Café zu öffnen, etwa für weitere Bestuhlung, "da so von der historischen Fassade nur noch wenig zu sehen ist."

Markus Waibel (FW) meinte jedoch, das werde man kaum verhindern können, da bereits "fast jeder in dieser Reihe sein Haus geöffnet hat". Auch gegen die gewünschten Gaupen werde man kaum etwas unternehmen können. Sorge äußerte Waibel über den geplanten Betrieb eines Hotels, da er denke, dass dafür die Infrastruktur nicht vorhanden sei. Deshalb lehne er den Bauantrag ab.

Alexandra Mahl (Umweltgruppe) monierte, dass es nur "Pipifax-Müllplätze für elf Hotelzimmer" sowie keine Fahrradstellplätze gebe. Boris Mattes (SPD) fand: "Das Gebäude ändert sich grundlegend. Diese Nachverdichtung kann ich aus Denkmalschutzgründen nicht gutheißen."

Neun Räte dafür, vier dagegen

Michael Gilowsky (Umbo), von Beruf Hotelier, sagte: "Ich freue mich über jeden Mitbewerber, wir brauchen zusätzliche Hotelzimmer." Die Öffnung der Fläche werde dem Denkmalamt aber aufstoßen und Gilowsky monierte: "Es fehlen Müll- und Parkplätze." Bei dem Vorhaben handle es sich "ganz klar um ein Hotel garni und kein Hotel." Er sehe keinen Grund, nicht zuzustimmen.

Werner Endres (CDU) sieht einen Zuwachs an Hotelzimmern ebenfalls positiv. Er äußerte auch Verständnis für den Bauherrn. "Wir alle wissen, wie schwierig es in der Altstadt ist, aus so einem Haus etwas Vernünftiges zu machen." Für Fragen wie Brandschutz und Stellplätze sei sowieso das Landratsamt zuständig. Der Gemeinderat entscheide allein über die Bebauung. "Das kann man schon so gestalten, dass es sich einfügt", denkt Endres. Neun Räte erteilten dem Vorhaben die Zustimmung. Vier lehnten es ab: Waibel, Mattes sowie Monika Biemann und Alexandra Mahl (beide Umweltgruppe). Philipp Wurster (FW) enthielt sich.