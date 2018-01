Meersburg Augustinum Meersburg zeigt Fotos von Seenotrettern in Aktion

Peter Neumann gilt als bekanntester Seefotograf Deutschlands, einen Einblick in sein Schaffen gibt bis zum 2. Februar eine Ausstellung im Augustinum

Meersburg (bus) Sie fahren raus, wenn die anderen reinkommen. Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sind auf Nord- und Ostsee seit 1865 immer im Dienst und trotzen widrigsten Bedingungen. Eine Ausstellung im Augustinum Meersburg mit Fotos des renommierten Fotografen Peter Neumann zeigt Retter und Gerät in Aktion.

Kapitän Ralf Krogmann leitet die Repräsentanz der Gesellschaft in Hamburg. Er ist selber 30 Jahre auf Seenotkreuzern im Einsatz gewesen und hält nun Vorträge. In den Häusern der Augustinum-Gruppe ist er öfter zu Gast. "Ich dachte, es wäre schön, wenn ich nach einem Vortrag etwas zurücklassen könnte", berichtete der Kapitän bei der Vernissage in Meersburg. So kam er auf die Idee, eine Ausstellung mit Fotos des bekanntesten Seefotografen Deutschlands, Peter Neumann, zu konzipieren. Der Künstler gab direkt sein Einverständnis. Seit mehr als 40 Jahren begleitet Neumann die Arbeit der Seenotretter mit der Kamera. Für die teilweise spektakulären Bilder geht er auch Risiken ein. "Das ist manchmal grenzwertig", berichtet Ralf Krogmann. "Aber wir mussten ihn noch nie retten!" Die Bilder darf die Gesellschaft kostenlos für ihre Publikationen und Internetauftritte verwenden. Das hat einen unschätzbaren Wert für die Organisation, die sich ausschließlich aus Spenden finanziert. Schirmherr ist immer das amtierende Staatsoberhaupt, seit 1949 der Bundespräsident.

Eins der Bilder, auf das Krogmann besonders einging, zeigt den Seenotkreuzer "Berlin". Wie die gesamte Flotte ist auch dieser Neuerwerb eine Spezialanfertigung und muss besonderen Ansprüchen gerecht werden. Sie trägt das Tochterschiff "Steppke" huckepack. Es kann sogar bei Orkanstärke selbstständig seinen Platz verlassen und Schiffbrüchige aufnehmen. Wie es aussieht, wenn einem ein Retter die Hand reicht, zeigt ein eindrucksvolles Foto aus der Perspektive des Schiffbrüchigen.

Die Ausstellung "Die Seenotretter im Bild" ist bis zum 2. Februar 2018 im Galerieflur des Augustinum Meersburg, Kurallee 18, zu sehen. Der Eintritt ist frei.