Meersburg Arnd Brummer spricht über das Christentum am Bodensee

Chrismon-Herausgeber Arnd Brummer hat zum Saisonauftakt 2018 der Bibelgalerie in Meersburg über die wechselvolle Geschichte des Christentums am See gesprochen.

Meersburg – Arnd Brummer hält sich bei seinem Vortrag, mit dem die Bibelgalerie in ihrem 30. Jubiläumsjahr in die Saison startet, strikt an "das elfte Gebot: Du sollst nicht langweilen." Wortgewaltig, in vielen (Dialekt-)Zungen sprechend und ohne Manuskript plaudert der Chrismon-Herausgeber, wie bereits am Vorabend in Überlingen, am Samstag im Augustinum über eine Stunde lang über das Thema: "Oberdeutsch und überirdisch – die wechselvolle Geschichte des Christentums am Bodensee." Es ist ein ebenso unterhaltsamer wie gehaltvoller Parforceritt von der Keltenzeit bis in die Gegenwart.

Der Wechsel prägt auch Brummers eigene Geschichte als Christ: Er konvertierte vom Katholizismus zum Protestantismus. Verantwortlich dafür waren zum großen Teil der 1415 während des Konstanzer Konzils als Ketzer verbrannte Jan Hus – und Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Brummer wuchs als Katholik, Ministrantendienst inklusive, in Konstanz auf, wo sein Vater Redakteur beim SÜDKURIER war und seine Mutter Helga Brummer-Kraft für das katholische Suso-Blatt schrieb. "Jan Hus war der Beginn meiner persönlichen Konversionsgeschichte", erzählt Brummer. Dass ein Mensch wegen seiner religiösen Überzeugungen hingerichtet wurde, wühlte Brummer auf und inspirierte ihn, sich mit anderen Theologen quer durch die Jahrhunderte zu beschäftigen, die sich dem "Suchen und Finden des christlichen Glaubens" widmeten, etwa John Wyclif oder Paul Tillich.

Brummer betont: "Denn die Wahrheit zu suchen, das ist die christliche Aufgabe." Die schlimmsten Gegner der Wahrheit seien die, die meinten, sie zu besitzen und jene, denen sie "scheißegal" sei. Auf die "Sucher dazwischen" komme es an. Dazu zählt Brummer etwa den aufgeklärten katholischen Theologen Ignaz Heinrich von Wessenberg, Verweser des Bistums Konstanz bis zu dessen Auflösung 1821, und den lutherischen Kirchenfunktionär und alemannischen Schriftsteller Johann Peter Hebel, dem Wessenberg freundschaftlich verbunden war. Sie nennt Brummer, neben vielen anderen, als Beispiele für eine Weltoffenheit und auch Aufmüpfigkeit, wie man sie in Baden, insbesondere am Bodensee, verstärkt finde.

Nicht umsonst sei Konstanz nach 1870 auch das Zentrum der Altkatholiken geworden, die sich wegen des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Sittenfragen von der römischen Kirche abspalteten. Es stecke in den evangelischen und den katholischen Menschen hier in der Region, Kirche nicht als Herrschaft zu definieren, sondern als Gemeinschaft, die nicht aus Untertanen bestehe und sich auch mit sozialen und politischen Fragen befasse.

Das sehen konservative Kirchenfürsten völlig anders. Und so sei es das Ratzinger-Wort von der "Diktatur des Relativismus" gewesen, welche der spätere Papst bereits als Kardinal geißelte, das für Brummer den endgültigen Anstoß zur Konversion gab. Diese rhetorische Scheindialektik, die in "kurzatmige Modernisten" versus treue Anhänger der allein selig machenden Kirche spalte, habe ihn erzürnt. Brummer setzt auf lebendige Streitkultur. "Was mir an der evangelischen Kirche gefällt, sind die Synoden." Dort werde offen gerungen. In der Kirche gelte das Gleiche wie im Leben, etwa auf einer Wanderung: Wenn man sich über den richtigen Weg uneins sei, müsse man sich (im Guten) trennen oder eine gemeinsame Lösung finden. Brummers Schlusswort: "Was mir gefällt an dieser Region: dass dieser Spirit hier lebendig war."

Zur Person

Arnd Brummerkam 1957 in Bad Mergentheim zur Welt. Als er drei Jahre alt war, zog seine Familie nach Konstanz. Dort besuchte er das Heinrich-Suso-Gymnasium. Anschließend volontierte er bei einer Tageszeitung und arbeitete danach als Redakteur bei verschiedenen Zeitungen, so als Politikchef von "Sonntag Aktuell". 1991 wurde er stellvertretender Chefredakteur, 1992 Chefredakteur der evangelischen Wochenzeitung "Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt". Dieses wurde 2000 zum Monatsmagazin Chrismon umgewandelt, dessen Redaktion Brummer ebenfalls leitete. Seit 2014 ist er Herausgeber der Zeitschrift. Im Jahr 2011 schrieb Brummer in Chrismon unter der Überschrift "Unter Ketzern" über seinen Konfessionswechsel von der katholischen zur evangelischen Kirche. Seit 2006 leitet er auch "7 Wochen Ohne", die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Brummer war außerdem von 1996 bis 1997 Landesvorsitzender der Hamburger FDP. Ende 2011 trat er aus der Partei aus. (flo)

Würdigung für Leiterin Theo Groß

Die Bibelgalerie in Meersburg feiert dieses Jahr ihr 30. Jubiläum – und eine Frau ist von Anfang an dabei: Leiterin Thea Groß. „Die Geschichte der Bibelgalerie ist auch die Geschichte der Thea Groß“, betonte Gisela Bruszt, die Vorsitzende der Synode des evangelischen Kirchenbezirks Überlingen Stockach. Bruszt würdigte die Verdienste Groß' bei der Auftaktveranstaltung im Augustinum, mit der die Bibelgalerie die Saison 2018 eröffnete.

Genau 30 Jahre zuvor war sie als erstes Erlebnismuseum rund um die Heilige Schrift in Deutschland gestartet. Die Idee dazu hatten der damalige Pfarrer Gert Ehemann, seine Frau Inge und die junge Diakonin Groß gemeinsam entwickelt. Groß übernahm 1992 die Leitung der Galerie und ist seit 1993 Geschäftsführerin. Die studierte Religionspädagogin sei „beseelt davon, die Botschaft und die Welt der Bibel zu vermitteln“, sagte Bruszt. Zu ihren großen Stärken zähle auch ihre sehr gute Vernetzung. Im Namen des gesamten Kirchenbezirks bedankte sich Bruszt herzlich mit Blumen und einem Geschenk für Groß' jahrzehntelange unermüdliche Arbeit für die Bibelgalerie.