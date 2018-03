Meersburg Alter Brauch lebt wieder auf: Neue Rätschen für die Karwoche

Von Gründonnerstag bis Ostersonntag verstummen in katholischen Kirchen die Glocken aus Trauer um das Leiden und Sterben Christi. Nach altem Brauch werden die Gläubigen in dieser Zeit statt mit Geläut mittels Rätschen zum Gottesdienst gerufen. Die katholische Kirchengemeinde Meersburg belebt diesen alten Brauch wieder – dank des Engagements von Schreinermeister Manfred Schmäh und Urban Bernhard.

Auf Wunsch von Pfarrer Matthias Schneider bauten Schmäh und Bernhard ehrenamtlich in je 35 Arbeitsstunden zwei große Rätschen. Nachdem lange Zeit in Meersburg gar nicht mehr gerätscht worden war, hatte Pfarrer Schneider mittels Handrätschen und -klappern aus seiner Privatsammlung zwar wieder an diesen Usus angeknüpft, doch ihm schwebten größere Dimensionen vor. Immer wieder sprach er Schmäh darauf an. Dieser ist auch Vorsitzender der hiesigen Kolpingsfamilie und schreinerte 2016 bereits das neue Heilige Grab, das auch kommenden Karsamstag wieder aufgebaut wird. "Bevor Ihre Enkelkinder zur Kommunion kommen, bauen Sie mir eine Rätsche", neckte der Geistliche den Schreiner immer wieder. Und 2018 feiert Schmähs Enkelin Emmy tatsächlich Erstkommunion. Schmäh und Bernhard setzten das Ansinnen des Pfarrers also rechtzeitig und gleich zweifach um.

Kein Bauplan im Internet

Nun kann man den Bauplan für so ein außergewöhnliches Stück nicht einfach aus dem Internet herunterladen. "Es gab keine Vorlage", berichtet Schmäh. "Aber ich komme aus Kippenhausen und dort steht noch eine Rätsche im Kirchturm." Diese diente ihm als Modell. Er und Bernhard bauten zwei Varianten: eine mit Löchern und eine ohne Löcher im Resonanzkörper, das erzeugt unterschiedliche Töne. Beeindruckend laut sind alle beide, wie Schmäh und Bernhard demonstrieren, als sie die Rätschen am Mittwoch in der Kirche abliefern. Allerdings sollen sie künftig draußen zum Einsatz kommen und nicht, wie früher, im Kirchturm. Das sei zu umständlich, sagt Schneider. Denn die Ministranten, die die Rätschen bedienen, müssen ja anschließend gleich beim Gottesdienst assistieren.

Früher Schabernack im Turm

Außerdem, so Schneider, erzähle man, dass früher auf dem Turm auch mancher Schabernack getrieben worden sei. Fridolin Ruther lächelt dazu nur. Er war von 1951 bis 1959 Ministrant und hat damals auch gerätscht. "Als Belohnung gab's dafür Most vom Mesner." Rätschen spielen andernorts auch bei Karfreitagsprozessionen und während der Fastnacht eine Rolle. Das ist einmal mehr ein Indiz für die enge Verknüpfung von Fastnacht, Fastenzeit und Ostern. Da passt es doch perfekt, dass Schmäh und Bernhard auch Meersburger Narrenmutter und -vater sind.

Premiere an Karfreitag

Ihre ersten Auftritte haben die neuen Rätschen vor dem Karfreitagsgottesdienst um 15 Uhr, der Trauermette um 19 Uhr und dem 9-Uhr-Gottesdienst am Karsamstag. Übrigens sollen die Glocken, einem alten Volksglauben zufolge, während ihrer Schweigezeit nach Rom fliegen, um dort den Segen des Papstes zu erhalten.