Meersburg Allerlei Spaß, Spiel und Sport beim Schnabelgiere-Allerlei

Die Schnabelgiere-Zunft hat wieder ein volles Programm abgeliefert. Doch es gab nicht nur Klamauk beim Schnabelgiere-Allerlei zu erleben. Auf der Bühne waren auch ernste Zwischentöne zu hören.

Meersburg ist eine sehr kleine Stadt, doch an Fasnet riesig: Das Programm, das die Narren quer durch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen fast fünf Stunden lang beim 53. Schnabelgiere-Allerlei auf die Bretter stellen, ist grandios. Es reicht von tollen Tänzen und kreativen Choreografien über witzige Sprechstückle bis zu einem unverblümten Anti-AfD-Chanson der hochmusikalischen Franziska Restle, der bestens zur Fastnacht passt. Denn diese ist im Idealfall mehr als nur Klamauk und hält ihrer Zeit und deren Genossen immer auch den Spiegel vor. Und das Premierenpublikum belohnt Restles Chuzpe mit großem Beifall. Das neue bissige, schmissige Ansager-Duo kommt ebenfalls sehr gut an.

Die Zunft-Alt-Granden Peter Schmidt und Thomas Mackowiak machen diese Arbeit auf "Minijob-Basis für en Wurschtsalat und zwei Schorle", wie Schmidt erklärt. Auch er schlägt, indem er etwa über Politik und Polemik sinniert, durchaus ebenfalls ernste Töne an. Aber an Spaß, Spiel und Sport mangelt es ja beileibe nicht.

Erstens, Sport: Die TuS-Jugend entführt mit Alice ins Wunderland und bezaubert dort mit turnerischen Einlagen am Boden und in der Luft, auf Stelzen und auf Bällen. Gewandt bewegen sich, in einer fantastischen Mischung aus Tanz und Marionettentheater zu Schwarzlicht, auch Silvia Keck und Idun Weißhaar. Die zwei werben, jawohl: zu sechst, um Nachwuchs für die Knabenmusik. Die Gardemädchen tanzen mit Schirm und Charme, die Tanzsportfreunde zu "Hip-Hop oder Pop doch niemals Rock", die Zimmermannsgilde als Stormtrooper aus "Krieg der Sterne".

Die Stadtaffen vom Fanfarenzug toben durch den Dschungel von Meersburg, und der Narrensamen macht in froschgrünen T-Shirts auch schon ganz flott "erste Gehversuche" auf der Bühne.

Zweitens, Spiel: Drei Herbergssuchende (das Trio "WasMackSchmi") "kommen aus einem fernen Land und haben Meersburg nicht wiedererkannt", etwa weil's dort kaum noch erschwingliche Unterkünfte gibt. Zwei Waschweiber (Maren Weißhaar und Eva Goretzki) kümmern sich um die dunklen Flecken ihrer Mitbürger und werden dabei vor allem in Hagnau fündig – allerdings noch nicht beim Schultes. Diese beiden Themen ziehen sich durchs Programm: die Hagnauer als Lieblings-Zielscheibe sowie Anerkennung für den neuen Bürgermeister Robert Scherer, der, bis dato jedenfalls, sehr vieles richtig mache. Dem stimmen Karle (Karl-Heinz Keller) und Frieda (Hubert Weber), die Traubenprinzessin werden will, zu. Auch die Glonke sind dieser Ansicht. Als freche (Trauben)-Früchtchen, Wimmler und Kirschessigfliegen pressen sie aber noch viel mehr Saftiges aus dem Jahrgang 2017. Ein Glanzpunkt ist ihr garantiert sortenreines Schmäh-Gedicht: nämlich auf die vier Schmähs in der Zunft: Manne, Markus, Thomas und Sebastian. Letztgenannter und Monja Endress tauchen als Meerjungfrauen tief unter die Oberfläche Meersburgs – und verknüpfen sogar die Lieblingssujets Bürgermeister und Hagnau. Ersterer sei fleißig, halte seine Versprechungen, empfange sogar Bürger. Mit dem stimme etwas nicht. "Vielleicht ist er ja ein trojanisches Pferd aus Hagnau. " – "Und wenn der Laden bei uns läuft, gemeinden die uns ein." Die Burghexen beteiligen sich an solchen Spekulationen nicht, schreiben dafür aber flott ein ganzes Märchen um – in: "Schneewittchen und die sieben Hexen". Kein Märchen ist der sagenhafte Reichtum, den die Konschtanzer seit 90 Jahren mit der Fähre scheffeln. Die Meersburger haben zwar nichts davon (Schmidt: "Mir hend it mol gwisst, ob mers wend oder it wend"), die Narrenräte aber doch die Größe, das Jubiläum der "schwimmenden Brücke", inklusive Pionierfähre "Meerschburg", wunderbar in Szene zu setzen.

Drittens, Spaß: Der kommt bei so einem Programm und der klasse Live-Musik der Baumeister Combo von ganz allein.

