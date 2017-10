Meersburg Aktionstag "Meersburg im Herbst": Politur für die Marke Meersburg

Die dritte Meersburger Herbstwoche von 22. bis 29. Oktober beginnt mit einem besonderen Aktionstag am Sonntag, 22. Oktober. Unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" präsentieren sich Handel, Gewerbe und Gastronomie mit einem vielfältigen Programm. Luftballons in den Stadtfarben blau/gelb führen die Besucher und zeigen, wo was los ist. 24 Betriebe laden zum verkaufsoffenen Sonntag mit besonderen Aktionen ein.

"Den Herbst mit allen Sinnen genießen, ihn riechen, schmecken und fühlen", so beschreibt Tourismus-Chefin Iris Müller das Angebot auf dem Herbstmarkt im Innenhof des Dominikanerinnenklosters und auf dem Marktplatz. Auf der dort aufgebauten Showbühne kochen Meersburger Gastronomen live. Neben Tipps und Tricks der Köche können die Besucher die Rezepte für Räucheraalravioli, Apfel-Majorancreme und viele andere herbstliche Köstlichkeiten auch mitnehmen. Ortsansässige Firmen präsentieren sich in der Vorburggasse und im Vineum. In dessen Dachgeschoss gibt es den Tag über verteilt Impulsvorträge zu den verschiedensten Themen und auch der historische Torkel wird in Betrieb genommen.

Zum ersten Mal mit dabei ist der Verein der Oldtimerfreunde. Am Aktionssonntag bieten sie neben einer Oldtimershow auf dem Schlossplatz auch Fahrten von der Ober- in die Unterstadt oder Rundfahrten an. Gut 30 Autos werden einzeln vorgestellt, darunter ein englischer Humber von 1913 oder ein Mercedes von 1964. "Wir zeigen ein buntes Gemisch vom Ex-Rennwagen bis zur Nobellimousine", erklärte Günter Degenhart, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Verdienen wollen die Mitglieder des vor drei Jahren gegründeten Vereins daran nicht. "Wir spenden den Erlös an den Hort der Sommertalschule", versprach der Vorsitzende Horst Lüdke.

Bürgermeister Robert Scherer lobte im Pressegespräch die "einzigartige Dynamik", die sich entwickelt habe, um die Marke Meersburg aufzupolieren, denn so so ein gemeinschaftliches Engagement sei keine Selbstverständlichkeit." Jutta Theurich, Vorsitzende des Vereins "Aktiv für Meersburg", antwortete darauf, dass nun auch wieder Aufbruchstimmung herrsche und erinnerte daran, dass der Verein kurz vor der Auflösung gestanden habe. Auch Sebastian Schmäh bestätigte, dass wegen der guten Zusammenarbeit mit der Stadt die Motivation zu gemeinsamen Aktionen wieder hoch sei.

"Ein großes Paket an Veranstaltungen bietet auch die anschließende Herbstwoche mit Kochkursen, Stadtführungen und zusätzlichen Schifffahrten", sagte Iris Müller an und wies auch auf die Meersburg-Plus-Card hin, die Ermäßigungen beinhalte. Manfred Lang vom Hotel "Residenz am See" hob die "Einzigartigkeit des City-Walk-Dinners" heraus: "Eine einmalige Möglichkeit, fünf Restaurants und fünf Winzer kennenzulernen." Auch die geführte Wanderung von Hof zu Hof böte einen Blick hinter die Kulissen, denn "viele Einheimische wissen gar nicht, wie viele Höfe wir hier eigentlich haben".

"Meersburg im Herbst"

Sonntag, 22. Oktober:

11 bis 17 Uhr: Herbstmarkt im Innenhof des Dominikanerinnenklosters und auf dem Marktplatz mit 18 Ständen, Oldtimershow auf dem Schlossplatz mit Rundfahrten, Handwerk und Gewerbe mit Vorträgen im Vineum und Präsentationen in der Vorburggasse

12 bis 16 Uhr: stündlich Life-Showkochen auf der Showbühne auf dem Marktplatz

13 bis 16 Uhr: Torkel im Betrieb, Vorführung der alten Weinpresse

12 bis 17 Uhr: verkaufsoffener Sonntag in 24 Betrieben mit besonderen Aktionen

Herbstwoche vom 22. bis 29. Oktober