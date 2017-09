Meersburg Aktion "Kunst im Wohnzimmer" öffnet Räume und Gedanken

Zum zweiten Mal fand die Aktion "Kunst im Wohnzimmer" in Meersburg statt. Interessierte steuerten private Wohnzimmer an, um sich mit kreativen Werken auseinanderzusetzen.

Die großen Museen dieser Welt sind so vollgepackt mit Meisterwerken, dass es manch einem schier die Sinne und den Verstand verwirrt. Stendhal-Syndrom nennt man dieses Phänomen. Wie entspannt und entspannend ist hingegen das Konzept "Kunst im Wohnzimmer", das am Samstag Michael Schülke und Stefan Feucht, nach der Premiere 2015, bereits zum zweiten Mal umsetzten.

Bei einem Spaziergang durchs Städtle können Interessierte zehn Privatdomizile ansteuern, in denen elf Künstler einen Ausschnitt ihrer Werke zeigen. Der Kunstfreund kann sich auf wenige ausgewählte Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen konzentrieren. Dann geht man weiter, lässt das Betrachtete nachschwingen, lüftet die Gedanken, betritt neugierig das nächste Haus und lässt sich in anderer Umgebung auf etwas Neues ein. Die Gastgeber halten sich dezent im Hintergrund oder sind gar nicht anwesend, sondern haben den Künstlern ihr Heim überlassen. So die Familie Waibel, in deren Wohnzimmer der Maler Arno Dirksen auf dem Sofa sitzt, neben ihm Bürgermeister Robert Scherer und Ulrike Franke aus Albstadt, die von dort eigens wegen "Kunst im Wohnzimmer" angereist ist. Franke arbeitet im Kunstmuseum in Albstadt und ist von der Aktion in Meersburg hin und weg. Hinter den Dreien hängt eines von Dirksens expressiven Segelbildern, das wie gemalt für genau diese Wand wirkt.

Den Eindruck, dass die ausgesuchten Werke perfekt in den jeweiligen intimen Rahmen passen, hat man an diesem Abend noch öfter und das ist auch der Sinn der Wohnzimmer-Aktion: Kunst, da zu zeigen, wo sie hingehört, quasi in ihrer natürlichen Umgebung: So scheinen sich Markus Brenners Fisch-Fotos in der Kinderarztpraxis Suleimanjar in ihrem ureigensten Element zu befinden. Alles stimmt: die Farben, das Material – Feinartprints auf Acrylglas – und der Witz der Motive: fangfrische Forellen in maßangefertigten Badeanzügen.

Und vielleicht wird es auch dem Paar Schülke-Wagner schwerfallen, die Bilder von Thomas Auerswald zurückzugeben. Oder der Familie Butzmann-Muth, das vierteilige Gemälde von Renata Jaworska, das ein rätselhaftes Geflecht von Linien zeigt, wieder abzuhängen, so gut sieht es hinter dem großen Esstisch aus. Jaworska, gebürtige Polin und Meisterschülerin von Jörg Immendorff, geht dem Alltäglichen und scheinbar Zufälligen auf den Grund. So inspirierte sie ein Trödelfund zu einer Installation, die sie mit Marcus Schwier realisierte. Teil davon ist das gezeichnete Porträt eines Wehrmachtsoldaten. In einem privaten Umfeld habe so ein Bild eine ganz andere Bedeutung als im historischen Kontext. "In einem Wohnzimmer denkt man nicht an das Große, Böse", sagt Jaworska und sofort entwickelt sich ein reges Gespräch über dieses Spannungsfeld.

Zum Reiz des Wohnzimmerformats gehört, die Künstler zwanglos zu treffen. Der vielseitige Erhard Haller, der sich in Erbguts Garage präsentiert, ist sowieso umgänglich und versprüht den gleichen Charme wie seine meisterhaften Werke. Das gilt auch für Grandseigneur Bruno Epple. Der 86-jährige Maler und Dichter präsentiert bei Schmidts wenige, aber umso beeindruckendere Bilder, etwa eine Frühlingslandschaft, Ton in Ton. Epple hat den Blick fürs Wesentliche und das Talent, es zu illustrieren.