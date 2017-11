Meersburg Adventskalender 2017 der Meersburger Knabenmusik ist fertig

Ab sofort kann man den Kalender wieder für 3 Euro in vielen Geschäften kaufen

Längst gehört er für die Meersburger zum Fest wie Adventskranz, Krippe und Christbaum: Der Adventskalender der Knabenmusik Meersburg hängt seit 23 Jahren alle Jahre wieder in den Stuben der Stadt. Damals, 1994, hatten die Knabenmusiker die Idee von einer Konzertreise aus Norwegen mitgebracht. Seither basteln die jungen Musiker zusammen mit einigen Eltern Jahr für Jahr diese Kalender, die viele Überraschungen zu bieten haben und für drei Euro verkauft werden. Das Geld fließt in die Jugendarbeit der Knabenmusik. Nach einer gemeinsamen Klebeaktion wird der Kalender ab sofort zum Verkauf angeboten.

"Dank der großzügigen Spenden vieler Geschäftsleute aus Meersburg und Umgebung sind die 24 Tage im Dezember gut gefüllt", heißt es in einer Pressemitteilung der Knabenmusik. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Nummer und wer Glück hat, gewinnt mit einer oder mehrerer dieser Ziffern einen attraktiven Preis: Täglich werden Gewinne verlost wie zum Beispiel Essensgutscheine der Meersburger Gastronomie, Weinpräsente, Gutscheine und Sachpreise der Einzelhandelsgeschäfte und als Hauptgewinn am 24. Dezember 300 Euro in bar, gestiftet von Familie Drewing. Die Gewinnzahlen werden regelmäßig im SÜDKURIER, im örtlichen Mitteilungsblatt, an der Tür der Jugendmusikschule und auf der Homepage der Knabenmusik (siehe unten) veröffentlicht. Die Gewinner können ihre Preise in der Jugendmusikschule von Montag bis Freitag zwischen 9 und 11 Uhr abholen.

Der Kalender ist bei diversen Vorverkaufsstellen in Meersburg und Daisendorf erhältlich, beispielsweise bei Theurich Einkaufswelt, der Volksbank und der Sparkasse, dem Winzerverein Meersburg, der Bäckerei Kränkel, dem Modehaus Keck, Gisela’s Schneideratelier, Musik Willibald, in der Jugendmusikschule Meersburg und bei jedem Knabenmusiker selbst. Der wahrscheinlich letzte Gelegenheit, einen Kalender zu erstehen ist am Stand der Knabenmusik auf dem Meersburger Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember, dort kann man die Knabenmusiker auch durch Verzehr unterstützen.

Informationen im Internet: