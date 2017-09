Meersburg 40 Flaschen Wein gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in der Daisendorfer Straße. Die Diebe klauten Wein im Wert von rund 400 Euro.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag, 20. August, bis Freitag, 15. September, aus dem Kellerraum eines Wohnhauses in der Daisendorfer Straße rund 40 Flaschen Wein gestohlen, die in Kartons verpackt waren. Nach Polizeiangaben hat das Diebesgut einen Gesamtwert von rund 400 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07 55 1/8 04-0.