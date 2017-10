Uhldingen-Mühlhofen/Meersburg 39-Jährige fährt in Schlangenlinien Auto

Eine 39-jährige Frau, die am Donnerstagabend mit einem Skoda von Uhldingen kommend in Richtung Meerburg fuhr, hatte einen Atemalkoholwert von etwa zwei Promille.

Wie die Polizei mitteilt, rief eine aufmerksame Autofahrerin bei der Polizei an und meldete, dass die 39-Jährige mit ihrem Skoda in Schlangenlinien unterwegs sei. Am Fährparkplatz in Meersburg wurde die Autofahrerin schließlich von einer Streife gestoppt, berichtet die Polizei. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und zogen den Führerschein der 39-Jährigen ein.