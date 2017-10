Meersburg 24-Jähriger soll 15-jährige Freundin vergewaltigt haben

Vor dem Landgericht Konstanz muss sich ein 24-jähriger Mann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Er soll am 20. November 2016 in Meersburg ein 15-jähriges Mädchen zum Sex gezwungen haben. Eine Urteilsverkündung steht noch aus.

Der Angeklagte soll die 15 Jahre alte Jugendliche in Meersburg in sein Zimmer eingesperrt, mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen und ihr dabei in den Hals gebissen haben. In seiner Vernehmung erklärte er dem Gericht, dass es nach einem Streit zwischen den beiden zum Austausch von Zärtlichkeiten kam. Der Angeklagte: "Ich habe sie zum Geschlechtsverkehr überredet, obwohl sie anfänglich „Nein“ sagte." Letztendlich soll der Geschlechtsverkehr aber nach seiner Aussage einvernehmlich stattgefunden haben. Dabei habe er ihr einen Knutschfleck verpasst. Sein Zimmer schließe er aus Gründen der Privatsphäre immer ab. Das Mädchen und der 24-Jährige sollen bereits über mehrere Monate eine "unverbindliche Beziehung auf rein sexueller Basis" gehabt haben. Dies sagten mehrere Zeugen.

Die Vernehmung der jungen Frau fand auf Antrag ihrer Anwältin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Begründet hat sie diesen Antrag mit der Minderjährigkeit ihrer Mandantin und besonders schutzwürdiger Interessen. Auch der Angeklagte sollte während ihrer Vernehmung den Gerichtssaal verlassen, da das Mädchen laut eines Psychologen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide und ein Aufeinandertreffen die Symptome erneut hervorrufen könnte. Diesem Antrag wurde jedoch nicht stattgegeben, da das Gericht die direkte Konfrontation des Mädchens mit dem 24-Jährigen für erforderlich hielt.

Unter den zwölf geladenen Zeugen waren auch ein Arzt und zwei Rettungssanitäter, die die Jugendliche in der Tatnacht behandelten und betreuten. Der Arzt, der die 15-jährige noch in der Nacht im Krankenhaus untersuchte, konnte bis auf einen Gebissabdruck am Hals und eine minimale Rötung am Hinterkopf keinerlei Verletzungen feststellen.

Auch lag dem Gericht ein Whatsapp-Chatverlauf der beiden als Beweismittel vor. Diesen hatte der Vater des Mädchens eingereicht. In diesem konfrontierte die Jugendliche den Angeklagten am Folgetag mit dem Vorwurf. In dem in der Verhandlung vorgelesenen Chatverlauf hatte der 24-Jährige um ein klärendes Gespräch mit der Jugendlichen gebeten und sich für sein Verhalten an diesem Abend entschuldigt. "Ich habe mich aber für das Überreden zum Geschlechtsverkehr entschuldigt, aber nicht für die vorgeworfene Vergewaltigung", sagte der 24-Jährige vor Gericht.

Das Gericht konnte nach der achtstündiger Verhandlung kein Urteil fällen. Der Verteidiger des Angeklagten machte Zweifel an der Vorgeschichte des Mädchens geltend und stellte den Beweisantrag, ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten zu erstellen. Die Staatsanwaltschaft und die Anwältin der Jugendlichen beantragten eine Ablehnung des Antrags. Darüber wird das Gericht noch zu entscheiden haben. Am Freitag, 13. Oktober, wird die Verhandlung vor dem Landgericht in Konstanz fortgeführt.