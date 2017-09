Meersburg 18 Studenten starten Vorstudium Gestaltung an Kunstschule

Mit dem Ziel, eine persönliche Bewerbungsmappe zu erstellen, werden Studenten des Vorstudiums Gestaltung an der Kunstschule des Bodenseekreises in allen Bereichen der Kunst unterrichtet.

"Ein spannendes Jahr liegt vor euch": Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Robert Scherer die neuen Kunststudenten im Namen der Stadt in der Kunstschule des Bodenseekreises. Auch Thomas Hilbert, Leiter des Amts für Schule und Bildung des Bodenseekreises, begrüßte die 14 jungen Frauen und vier Männer in der "tollen Location" mit Blick auf den Bodensee: "Das ganze Spektrum der Kunst liegt vor euch."

Pragmatischer waren die Begrüßungsworte der Leiterin der Kunstschule, Christa "Kicki" Bartsch, die die jungen Künstler herzlich in die "Vorstudiums-Familie" aufnahm, ihnen aber sogleich klarmachte: "Hier wartet ein harter Arbeitsalltag mit einer 40-Stunden-Woche auf euch." Aktzeichnen, Kunstgeschichte, Grafik oder Fotografie sind nur einige der Fächer, die im Stundenplan stehen. Ein Teil des Unterrichts wird vom internationalen Dozententeam in englischer Sprache vermittelt. Neben projektorientiertem Regelunterricht steht auch freies, experimentelles Arbeiten auf dem Programm.

Bewerbungsmappe für die Traumuniversität

Bartsch bereitete die Jugendlichen, die hauptsächlich aus der Region aber auch aus Niederbayern, Westfalen oder der Schweiz kommen, darauf vor, dass auch Selbstzweifel und Leistungsstillstand sowie Fehler zum Studium gehören. Sie riet, Vertrauen zu haben, sich gegenseitig zu helfen und zu ermutigen, eben zur Familie zu werden. Von dieser Zusammengehörigkeit würden sie auch später profitieren. Zum Beispiel, wenn sie mit ihrer in dem Schuljahr erstellten Bewerbungsmappe an ihrer "Traumhochschule" vorstellig werden und dort Unterstützung von ihren weit über 500 Vorgängern erhalten. Viele ehemalige Vorstudiums-Studenten halten den Kontakt zur Schule, erklärte Bartsch.

Neben Besuchen von Ausstellungen und Museen, steht auch eine mehrtägige Exkursion zur Architektur-Biennale in Venedig an. Cederic Zimmermann freut sich schon darauf, sich und seine künstlerischen Fähigkeiten besser kennenzulernen. "Ich bin noch in meiner Findungsphase", sagt der 18-jährige Kunstschüler. "Gute Perspektiven und ehrliche Kritiken" erwartet seine Mitschülerin Andrea Prager. Die 19-Jährige will "durch die Bank alles lernen, was zum Studium der Kunst gehört".