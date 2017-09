Meersburg 101er lesen ihren ersten Wein

Die "101 Bürger von Meersburg" geben erstmals einen eigenen Wein heraus. Der Winzerverein baut den Rotling aus weißen Müller-Thurgau- und roten Dornfelder-Trauben traditionell aus.

Meersburg – Ein ganz besonderer Saft wird beim Winzerverein Meersburg diesen Herbst zu einem einzigartigen Wein reifen: einem "Sticher" für die "101 Bürger von Meersburg". Außergewöhnlich ist nicht nur, dass die über 500 Jahre alte Gesellschaft erstmals einen eigenen Wein herausgibt, sondern auch die Herstellungsart desselben: Denn die weißen Müller-Thurgau- und die roten Dornfelder-Trauben für den Rotling vergären zusammen.

Üblicherweise werden dafür die fertigen Weine nachträglich verschnitten, erklärt Georg Dreher. Dreher ist nicht nur Vorsitzender des Winzervereins Meersburg. Er gehört derzeit auch der vierköpfigen Pflegschaft, dem Vorstand, der 101er an, ebenso seine Winzerkollegen Karl Brugger und Andreas Volz. Zum Start der Lese für den 101er-Wein sind sie ebenso in die Reben gekommen wie der amtierende Oberpfleger Fridolin Ruther und die Stubenknechte Hartmut Schucker und Benjamin Wurster.

Ursprünglich sollten alle 101er zum Wimmeln antreten, aber das erwies sich als zu aufwendig. Volz gesteht lachend, dass er es nicht mehr so recht gewohnt sei, selbst eine Butte auf dem Rücken zu tragen. Aber es ist ja für eine gute Sache: Mit ihrem "Sticher" wollen die 101er zum einen auf ihre traditionsreiche Gesellschaft, die soziale und kulturelle Zwecke unterstützt, aufmerksam machen. Deshalb bekommt jede Flasche ein eigens für den "Sticher" kreiertes Etikett sowie einen hübschen Anhänger mit 101er-Siegel und einem Faltblatt zu "Historie und Brauchtum der 500 Jahre alten Gesellschaft". Zum anderen soll auch Geld in deren Kasse fließen, erklärt Dreher.

Wer genau die Idee hatte für diese "exklusive Füllung nach alter Väter Sitte", wie Dreher sie lächelnd nennt, wissen die Anwesenden nicht mehr. Auf jeden Fall grub Anton Kresser einen historischen Text aus, der beschreibt, wie man im 18. Jahrhundert einen rötlichen Wein, "Schiller" oder "Sticher" genannt, herstellte. Nun spielt Wein bei den 101ern vor allem beim Neujahrstrunk ja eine tragende Rolle. Allerdings, so Dreher, komme in den Pokal, aus dem reihum "nach des Stifters Meinung" getrunken wird, traditionell Weißherbst. Als Wein für den großen Ausschank ist der erste "101er-Sticher" sicher nicht gedacht, eher als Rarität und Sammelobjekt. "Aber 1500 bis 2000 Liter werden wir schon machen", sagt Dreher.

Ursprünglich hatte man sogar die Idee, den "Sticher" mit Wein von drei Weingütern herzustellen, denn auch die Privatwinzer Peter Krause und Thomas Geiger sind Mitglieder der 101er. Doch das, bedauert Dreher, sei "weingesetzlich zu kompliziert." Wie viel die Flasche "Sticher" kosten wird und welcher Anteil an die 101er geht, steht noch nicht fest. "Wir kalkulieren die Verkaufspreise erst, wenn der Wein in der Flasche ist", sagt Dreher.

Und dafür müssen die Trauben zunächst mal in die Butte und dann in die Kelter. Die Qualität stimmt jedenfalls. Dreher überprüft das Mostgewicht mittels Refraktometer. Der Dornfelder weist 80 Grad Oechsle auf. Und der Müller-Thurgau? "101 Grad Oechsle wären doch super", wünscht sich Dreher. Nicht ganz, es sind 98 Grad Oechsle.

Aber vielleicht wird die Traumzahl ja in den kommenden Tagen noch erreicht. Der Winzerverein, so Dreher, beginne nächste Woche mit seiner Hauptlese und werde wohl spätestens in der zweiten Oktoberwoche den gesamten Jahrgang 2017 eingebracht haben.

Gesellschaft der 101 Bürger

Die gemeinnützige Gesellschaft der 101 Bürger von Meersburg gründet auf dem Zusammenschluss einer weltlichen und einer kirchlichen Vereinigung. Letztere, die St.-Anna-Bruderschaft, feierte 2010 ihr 500. Jubiläum. Die Wurzeln der 101er reichen aber bis ins 15. Jahrhundert zurück. Die Ursprünge liegen in den "Trinkstubengesellschaften" in der "Traube" und im "Bären", die sich um 1600 wohl zusammenschlossen. In diesen Gesellschaften versammelten sich die freien Bürger, wählten den Bürgermeister und den Rat der Stadt. Immer wieder gerieten die Meersburger dabei in Konflikt mit den Stadtherren, den Fürstbischöfen von Konstanz. 1753 beschloss man, die Gesellschaft auf "100 Köpfe" zu begrenzen. Durch einen Zählfehler bei der Jahresabrechnung 1818/1819 erhöhte sich die Zahl auf 101. Die Gesellschaft nimmt nur Männer auf und stand ursprünglich auch nur Katholiken offen. Der Vorstand wird dank eines rollierenden Systems alle fünf Jahre komplett ausgetauscht, Vorsitzender für jeweils ein Jahr ist der Oberpfleger. Derzeit stehen 38 Meersburger auf der Warteliste für die Aufnahme in die 101er. (flo)