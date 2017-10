Meckenbeuren Junge Familien warten auf Einzug in Ehrlosen West II

Junge Familien warten auf Einzug in Ehrlosen West II

Mit einem Spatenstich haben zahlreiche Familien den offiziellen Baustart für ihre neuen Eigenheime im Baugebiet Ehrlosen West II in Meckenbeuren gefeiert.

Meckenbeuren (kan) Sonnenstrahlen tanzten auf fröhlichen Gesichtern, als am Sonntagnachmittag im Baugebiet Ehrlosen West II am Jasminweg in Meckenbeuren der offizielle Spatenstich für die ersten 18 der insgesamt 35 Reihenhäuser stattfand.

Verkaufsberaterin Sabina Ebert erklärte: „Nach fast zwei Jahren Verzögerung wegen Bau- und Erschließungsgenehmigungen ein wahrhaft großer Moment. Nicht nur für uns als Vertreter von 'Werner Wohnbau', auch für unser Käuferklientel – die jungen Familien, von denen einige nun schon über ein Jahr auf die Fertigstellung ihres Hauses warten.“ Im Musterhaus und bei den Beratungen wegen der Verzögerungen haben sich die künftigen Bewohner bereits kennengelernt.

Zur Feier des Baubeginns kamen die Familien mit Kuchen und Salaten und verbrachten nach dem Erinnerungsfoto zum Spatenstich ihren ersten gemeinsamen Nachmittag am Rande der Baustelle, wo in naher Zukunft ihr Zuhause entstehen soll. Unter ihnen waren Ina und Nico Karrer mit ihrem sechs Wochen alten Elias, die von Waltenweiler nach Meckenbeuren ziehen werden. Sie freuen sich, hier eine gute Infrastruktur mit Läden und Kindertagesstätte zu bekommen. Sabine und Thomas Gramlich mit ihrer kleinen Sophia hofften, Weihnachten 2018 im eigenen Heim verbringen zu können. Sie empfanden die Reihenhäuser mit einem Quadratmeterpreis von 2550 bis 2800 Euro als gute Chance für junge Familien.

Verkaufsleiter Christian Sauer erklärte: „Gerade läuft der Verkauf für das 17. Haus. Weitere ziemlich konkrete Verhandlungen sind in Bearbeitung. Der Bedarf ist hoch, wir hatten knapp 400 Anfragen. Unser Typenbau 145 SD mit erhöhtem Kniestock ist als Drei-Etagen-Modell speziell auf junge Familien abgestimmt. Pro Haus gibt es zwei Stellplätze, das spricht an.“

In den nächsten Wochen sollen die Bodenplatten gelegt werden, bis Jahresende die ersten Wände zu sehen sein. Das Richtfest für den ersten Bauabschnitt plant Saur für Mai. Mit einem Glas Sekt stießen alle gemeinsam an und verliehen dem Wunsch auf "gutes Bauwetter und schnelles Voranschreiten der Arbeiten" Ausdruck.