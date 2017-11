Meckenbeuren/Kißlegg Festakt und viel Lob für rund 70 treue Mitarbeiter

Die Stiftung Liebenau Pflege hat ihre Dienstjubilare während eines Festaktes gewürdigt, der im Schloss Kißlegg stattgefunden hat.

Laut Mitteilung aus der Stiftung Liebenau Pflege sind die 66 Dienstjubilare in der Altenhilfe, in den Bereichen „Lebensräume für Jung und Alt“ und im stationären sowie ambulanten Pflegedienst tätig. „Sie leisten mit ihrer Arbeit einen wertvollen und wichtigen menschlichen Beitrag“, würdigte Geschäftsführerin Stefanie Locher das Engagement, die Flexibilität und das Fachwissen der Jubilare. Mit Motivation und Durchhaltevermögen haben die Jubilare der Stiftung Liebenau Pflege an vielen Veränderungen mitgewirkt, neue Konzepte mitgetragen und umgesetzt.

Betriebsratsvorsitzende Rosmarie Hirscher bestätigte, wie wertvoll der reichhaltige Erfahrungsschatz der langjährigen Mitarbeiter sei. Sie lobte die Jubilare für deren Liebe zur Arbeit, für deren Treue, für die sehr gute Qualität und für den extrem guten Teamgeist: „Seit vielen Jahren stellen Sie sich den Herausforderungen und geben Ihr Bestes. Danke für Ihre Standhaftigkeit und für Ihre soziale Kompetenz.“

Regionalleiter Hans-Dieter Müller führte durch die Ehrungen: „Sie haben viele Bewegungen und Entwicklungen mitgemacht.“ Hans-Dieter Müller ermutigte die Jubilare, auch weiterhin die Zukunft der Stiftung Liebenau Pflege mitzugestalten. Der Kirchenmusiker Johannes Tress am E-Piano umrahmte die Feierlichkeiten mit Werken der Klassik und der Moderne.

Die Jubilare

Laut Mitteilung feiert Helmut Prinz das 40-jährige Dienstjubiläum; 35 Jahre: Ingrid Detzel; 30 Jahre: Thomas Tischmacher, Paul Dorn, Monika Ulmer, Cornelia Stützle und Reinhilde Pichler; 25 Jahre: Luitgard Caspari, Martina Georgi, Ursula Przybylka, Ute Timmermann-Dennenmoser, Meta Klösges, Bernd Rothacker, Christian Sturm, Monika Paulus, Zdenko Milos, ZeljkaPudja, Claudia Krug, Elvira Bodenmüller, Martin Beha, Karin Glatz und Christine Lang-Munding; 20 Jahre: Josefine Thomsen, Anneke Bednarz, Angelika Hanné, Aloisia Bok, Anja Schwaiger, Susanne Weiß, Eleonore Buhmann, Roland Frick, Friederike Stephan-Bosch, Agnes Scheele, Lidia Horst, Gabi Schnitzer, Sabine Kleinhans, Tatjana Kiemele, BircanArmagan, Beate Stöckler, Dorothee Mascherini, NadeshdaKroo, Paul Schönle und Iris Kern; 10 Jahre: Ursula Rybarsch, Ulrike Schreiber, BirgülDemirc, Petra Schilli-Wilson, Nicola Wagner, Peter Pischke, Elisabeth Raßmann, Bianca Köllmayer, NataliBalistreri, Andrea Greule, Hedi Schuller, Elke Stiehl, Maria Dick, Christine Peterson, HavvaAkgül, Tanja Schmid, Iris Rapp, Klaus Sonntag, Reante Spieß, Elena Hackstein, Sanja Sanduljevi, Nuran Durmaz, Natalja Krajder und Meryem Gottschalk Dikbas.