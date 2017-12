Meckenbeuren Erster Koffermarkt kommt gut an

52 Aussteller bieten Selbstgemachtes auf dem Gelände der Meckenbeurer Zimmerei Amann an - mit Bildergalerie!

Auch wenn der erhoffte Besucheransturm am Morgen ausblieb und der erste Meckenbeurer Koffermarkt zunächst schleppend startete, so fanden im Laufe des Samstags immer mehr Interessierte den Weg zur Zimmerei Amann, auf deren Gelände der Markt stattfand. Denn genau hier lag wohl das Hauptproblem für die geringere Beteiligung: Die Tettnanger Straße, an der die Zimmerei liegt, ist seit einer Woche in diesem Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und genau der blieb folglich aus. Keine Kurzentschlossenen, die spontan anhalten, weil sie im Vorbeifahren auf den Markt aufmerksam geworden sind.



Diejenigen, die dennoch kamen, mussten über gewisse Ortkenntnisse verfügen. "Die Sperrung der Straße ist sehr ärgerlich und konnte leider nicht, wenigstens für diesen Samstag, aufgehoben werden," erklärt Ulrike Müller. Zusammen mit Melanie Weiss hat sie diesen ersten Meckenbeurer Koffermarkt organisiert. Dennoch sind die beiden Hobbykünstlerinnen zufrieden. Vor allem, dass sich 52 Aussteller angemeldet haben und nun ihre selbst gemachten Kreationen anbieten, freut die beiden.

Was verkauft werden durfte, da hatten die Organisatorinnen wenig Vorgaben gemacht. Selbst gefertigt musste es sein und es sollte aus einem, möglichst altmodischen Koffer heraus verkauft werden. So kam ein buntes Spektrum an handwerklichen Kreationen zusammen. Messerblöcke aus alten Büchern gab es etwa am Stand von Margit Ried. "Das klappt super," lacht die kreative Hobbykünstlerin aus Horgenzell und lässt demonstrativ ein langes Küchenmesser zwischen die vergilbten Seiten flutschen. Egal ob müde, geschwollene oder gar Schweißfüße – Clarissa Ausborn aus Meckenbeuren hat für jeden das passende Fußbad in ihrem nostalgischen Strohkoffer parat.

Sohn Eliano (vier Jahre) hilft ganz geschäftstüchtig beim Kassieren. "Wilde Zwetschge" und Holunderblütengelee offeriert Mary Wild. "Alles ungespritzt, aus heimischem Garten," versichert die Fischbacherin und reicht der nächsten Kundin einen Löffel zum Probieren.