Meckenbeuren Elisabeth Kugel kandidiert bei Bürgermeisterwahl

Elisabeth Kugel tritt am 22. Oktober bei der Bürgermeisterwahl in Meckenbeuren gegen Andreas Schmid an. Sie wünscht sich mehr Bürgerbeteiligung bei Entscheidungsprozessen in der Gemeinde.