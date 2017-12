Meckenbeuren Eine "Faust"-Aufführung mit Nervenkollaps

Ein Höhepunkt der Spielleiter-Ausbildung in Meckenbeuren ist die Aufführung "Mensch? Faust!" nach Goethe im Kulturschuppen gewesen.

Lasziv wälzen sich die Leiber zum schneller werdenden Trommelschlag Mephistos. Auf dem Höhepunkt der Lust ist die Musik aus Streichern, Klavier, Percussion zur rasenden Kakofonie verzerrt und die Körper türmen sich zur Pyramide verzerrter Fratzen. Keine Walpurgisnacht gibt es in der Goethe-Adaption des 16. Theaterpädagogischen Ausbildungskurses in Meckenbeuren, aber diese getanzte Orgie. Mittendrin im Gewühl steckt Faust. Und doch ist er außen vor. Entsetzt klammert er sich oben ins Gebälk und schaut seinem eigenen Treiben zu. Denn Faust ist mehrfach besetzt und das erlaubt es, seine innere Gespaltenheit in Szene zu setzen. Auch vier Gretchens und fünf Mephistas (Mephisto als "Weibsteufel") teilen sich die Bühne.

Die Produktion "Mensch? Faust!" ist ein weiterer großer Wurf in der Spielleiterausbildung des Seminars. Zwei Stunden ohne ängstlichen Respekt vor Goethes Text, voller Überraschungen. Da frisst der gescheiterte Faust anfangs finster die Buchseiten seiner Gelehrtenbibliothek in sich hinein. Buchstäblich die Schnauze voll hat er von seiner Sackgassen-Bildung, und der riesige Chor ist's, der den verzagten "Habe nun, ach"-studiert-Text für ihn spricht. Ein Chor, der sich wie Quecksilber immer neu formiert, der singt, tanzt, rappt, schauspielert und musiziert. Der aus der Rolle fällt, die Spielebene durchbricht und sich über das Stück erregt: Faust, dieser Kerl, der es mit einer 14-Jährigen treibt! Und dieser Text, alles gereimt: "Ich versteh' überhaupt nichts.

" Indem so auf der Bühne eben nicht nur alles Spiel ist, dringen die fünf Mephitas zu den Menschen hinter den Rollen vor. Sie versuchen die Schauspielerinnen von der rechten Bahn abzubringen: "Ist es nicht gerade das Verbotene, das so viel Spaß macht?, wispern sie einer von ihnen zu, die sich zur Sicherheit von Regeln flüchtet: "Wir brauchen Regeln, Regeln strukturieren."

Ganze Szenen werden gestrichen oder Textstellen umgetopft, andere mit Repliken versehen, die sich nicht bei Goethe finden: "Am Anfang war der Sinn!", sagt Faust, und Mephista spottet: "Ja, wo isser denn dann hin?"

Was sich bei Goethe auch nicht findet, ist ein Faust, der sich wirklich Rechenschaft ablegt. Gretchens Bruder erschlägt er, am Tod ihrer Mutter ist er schuld, ein Kind hat er ihr gemacht, das sie in aussichtsloser Lage ermordet. Kann so einer in Gretchens Kerkerzelle dringen und fordern "Lass das Vergangene vergangen sein?" Nein, er macht es sich zu leicht. Nicht so in Meckenbeuren: Hier erleidet Faust vor Gretchen einen Nervenkollaps, mit der verzweifelten Reue desjenigen, der sich nicht rechtfertigen kann. Nicht Gretchen scheint dem Wahnsinn zu verfallen, sondern er. Tief in sich verschlossen, reagiert sie mit keinem Wort auf seinen Versuch, sie zu retten und verwandelt ihre Ohnmacht zur Abwehr gegen Faust, der am Ende nur noch mit sich selbst spricht. Könnte dieser Faust im zweiten Teil vom Geschehenen "geläutert" aufwachen? Ausgeschlossen.

So manches wird neu austariert, auch im generellen Geschlechterverhältnis. Oder doch nicht? Da sind die Studentinnen in Auerbachs Keller: Ist es wirklich ein Erfolg der Emanzipation, wenn es nicht mehr Studenten sind, die besoffen die Sau rauslassen, sondern Studentinnen? Wenn die jungen Frauen heute die anzüglichen Sprüche übernehmen, die bei Goethe Männer absondern, haben sie den sexistischen Macho-Blick verinnerlicht, machen sich selbst zum Objekt. Mit gutem Recht ermahnt der in die Szene geschmuggelte Wagner, bei Goethe nur ein Bildungsphilister: "Reduziert euch nicht auf eure Lüste / Frauen sind doch mehr als Brüste."

Der gestiegene Liberalisierungsdruck, der perfekte Schauwerte verlangt, macht auch vor Männern nicht Halt. Deshalb hat sich die Hexenküche, in der Faust "30 Jahre vom Leib" geschafft werden sollen, zum Schönheitssalon gewandelt. Damit die Runderneuerung klappt, schärft Mephisto Faust ein: "Kohlenhydrate am Abend kannst du vergessen." Es gibt auch sonst viel zu lachen. Etwa wenn die drei "Fäuste" am Bühnenrand per "Schnick, Schnack, Schnuck" klären, wer als nächster auf die Bühne darf. Oder wenn Faust feststellen muss, dass Gretchen arg mit der Zeit gegangen ist. Darf er es wagen, Arm und Geleit ihr anzutragen? "Nö", sagt sie. Und doch ist es das Gretchen, das bewegt. "Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmermehr", spricht es, für sich allein, dabei aber begleitet vom zweiten Ich, das zum Klavier den Gemütszustand im Gesang artikuliert. Auch hier ist die Besetzung einer Rolle mit mehreren Darstellerinnen ein Pluspunkt.

Dasselbe gilt für das Leitungsteam. In Jürgen Mack, Katja Fillmann, Jochen Stuppi und Pia André tragen vier Köpfe zum glänzenden Ergebnis bei. Dass das gut ging, grenzt an Zauberei. Aber die ist im "Faust" ja bestens aufgehoben. Jürgen Mack, der Vater des Theaterbereichs am Seminar, darf mit einem Höhepunkt in Ruhestand treten. Der Theaterwelt bleibt Mack erhalten, schon durch die Theatertage am See.

