Meckenbeuren Bald schneller Surfen mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde

Die Deutsche Telekom baut bis Mitte Oktober die Breitbandversorgung in Meckenbeuren aus

Während sich Sohnemann gerade den neuesten Actionfilm im Internet anschaut, möchte ein Zimmer weiter seine Schwester gerade die Fotos der letzten Party mit ihren Freundinnen im Netz teilen. Was bislang für viele Einwohner Meckenbeurens Zukunftsmusik war, könnte bald Wirklichkeit werden. Denn die Deutsche Telekom hat in den letzten zwölf Monaten ihren Internet-Ausbau in Meckenbeuren vorangetrieben und kann nun ab Mitte Oktober die ersten Anschlüsse mit der neuen Vectoring-Technik versorgen. Die betroffenen Bürger können dann mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), im Download, im Internet surfen oder aber im Upload bis zu 40 Mbit/s nutzen. Diese Zahlen nannte Martin John vom Infrastrukturvertrieb der Deutschen Telekom bei einem Pressegespräch. Zusammen mit den beiden Telekom-Mitarbeitern Karl-Heinz Staab und Michael Kaiser informierte er in Anwesenheit von Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid über die neue Technik.

Das Gespräch fand an einem der neuen Multifunktionsgehäuse, von denen 20 in den letzten Monaten aufgestellt worden waren, im Ammann-Kreuzer-Weg in Brochenzell statt. Neben Meckenbeuren und Brochenzell sollen die hohen Bandbreiten in den folgenden sechs bis acht Wochen auch in Obermeckenbeuren, Kehlen, Reute, Siglishofen, Gerbertshaus, Liebenau und Hegenberg verfügbar sein.

"Wir wissen, wie wichtig ein leistungsfähiger Internetanschluss ist, deshalb treibt die Deutsche Telekom seit Jahren den Breitband-Ausbau nach Kräften voran," sagte Martin John. Die zeitliche Verzögerung von sechs bis acht Wochen nach dem ursprünglich geplanten Termin Mitte Oktober läge nicht an der Telekom, sondern an den Lieferverzögerungen beim Hersteller der Multifunktionsgehäuse, so John. "Die hohe Bandbreite kommt aber nicht von allein ins Haus. Der Kunde muss seinen Netzbetreiber informieren," erklärte John. Direkte Ansprechpartner finden die Bürger in den Telekom-Shops in Ravensburg und Friedrichshafen. Zudem gibt es eine Informationsveranstaltung in der Mensa des Bildungszentrums Buch am 27. September um 19 Uhr.



Vectoring