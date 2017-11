Markdorf "klangwelt"-Reihe geht 2018 weiter

Am Sonntag steht das letzte Konzert für dieses Jahr an mit Musik von Purcell, Byrd, Dowland, Locke und anderen. Drei Konzerte sind für 2018 bereits geplant. Wie der Verein fortfährt, wenn der geplante Umbau des Bischofsschlosses beginnt, ist noch offen.

Der Verein "klangwelt Rittersaal" lädt am kommenden Sonntag, 26. November, zu einem Konzert im Markdorfer Bischofsschloss ein, es ist sein letztes für dieses Jahr. Den Konzertbetrieb unter dem Dach der ehedem bischöflichen Sommerresidenz wird die "klangwelt" indes auch im nächsten Jahr aufrecht erhalten. Zumindest gilt dies für die ersten drei Veranstaltungen im Rittersaal. Wie der Verein fortfährt, wenn der geplante Umbau des historischen Schlosses in einen Verwaltungssitz beginnt, das sei noch offen, erklärt Armin Bischofberger, Vorsitzender der "klangwelt Rittersaal". "In jedem Falle werden wir auch in der Umbauphase Konzerte veranstalten", versichert er. Seine Befürchtung ist, dass sich das Publikum während einer längeren Pause von der "klangwelt" abwenden könnte.

Und fast klingt es, als sei das Programm des am nächsten Sonntag im Rittersaal stattfindenden Konzerts eine Reaktion auf jene Sorgenfalten. Adriane Kienzler, Katja Verdi und Tina Speckhofer haben nämlich eine Textzeile aus Henry Purcells Lied-Komposition zum Bühnenstück "Ödipus" von John Dryden und Nathaniel Lee zum Motto ihres Konzerts gemacht. Dass "Music for a While" für eine Weile von allen Sorgen erleichtern solle. Dass die Musik überdies in der Lage sei, alle Schmerzen zu lindern, heißt es in dem Liedtext des englischen Barock-Komponisten. Adriane Kienzler, Katja Verdi und Tina Speckhofer waren zuletzt beim Sommerkonzert in der ehemaligen Klosterkirche Weppach zu hören. Die Sopranistin, die Blockflötistin und die Cembalistin hatten dort gleichfalls Barock-Musik gespielt. Dabei kreisten alle Stücke um Vögel, ums Auftreten von Gefiedertem in der Musik, was dem Konzert eine eher heitere Note gab.

Musik soll Mut schenken

Anders liegen werden die Dinge bei "Music for a While". "Wir haben vor allem englische Komponisten ausgewählt", erklärt Katja Verdi. Komponisten aus später Renaissance und dem Barock, deren Kompositionen eine gewisse Melancholie kennzeichne. Das passe zum November, insbesondere zum Totensonntag, führt Verdi weiter aus. In Schwermut würden die Stücke das Publikum jedoch keineswegs versinken lassen. Auch hier gelte das Motto des Abends: Musik nimmt Traurigkeit fort, schenkt neuen Mut. Insbesondere dann, wenn so anmutig-heitre Stücke wie Johann Christoph Pepuschs "When Loves soft Passion" ertönen.