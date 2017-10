Markdorf Zwölf-Stunden-Aktion: Schlüsselerlebnisse in Sankt Nikolaus

Aufschlussreich im Sinne des Wortes gestaltete sich der Samstag in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Unter dem Motto "Von 12 bis 12" fand anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt Markdorf dieser etwas andere Tag der offenen Tür statt. Zwölf Stunden lang galt es, die Pfarrkirche mit Leben zu füllen, was mitunter auch in der Stille erlebbar wurde. So öffnete sich pünktlich um 12 Uhr mittags das große Portal, um jeden in den Kirchenraum einzuladen.

Tatsächlich wurde dieser Tag begleitet von der Symbolik des Schlüssels. Waren es dank der Ausführungen von Nicola Benz und Alexander Krebs die "aufschlussreichen" Attribute der einzelnen Apostel, wie etwa der Himmelsschlüssel in der Hand des Apostels Simon Petrus oder in weit weltlicherem Sinn der Schlüssel in den Händen von Messnerin Simone Poneß, die einen Blick in die Sakristei, sozusagen hinter die Kulissen ergo die "Garderobe" des Pfarrers, gewährte.

Es wurde aber nicht nur über den klerikalen Dresscode und die damit einhergehenden liturgischen Farben in der Kleiderordnung Aufschluss gewährt, sondern auch in der Gewandung der Madonnen in der Schutzmantelkapelle. "Im Vergleich zur Gewandung im Barock, zieht die heutige Bekleidung nicht wirklich einen Hering vom Teller", scherzte Kunsthistorikerin Michaela Vogel, die auf äußert kurzweilige Art unter anderem auf die verschiedenen Epochen und Kleidungsstile der Madonnenfiguren einging

Man konnte fast meinen, Michaela Vogel hätte das "Theatrum sacrum", das heilige Theater aus der Barock-Zeit, wieder zum Leben erweckt. Gekonnt lies die Kunsthistorikerin die Figuren von ihren Sockeln herunter, führte die Fäden in vielerlei Richtungen, verkreuzte sie miteinander und entwickelte dadurch ein bildliches Geflecht der Jahrhunderte. In einem Rundgang durch die "bau- und kunstgeschichtlichen Perlen" integrierte Vogel auf interaktive Weise die gebannten Zuhörer. Veranschaulicht von Pfarrer Hund in einem purpurfarbenen Brokat-Rauchmantel konnte nicht nur die Optik, sondern auch die Haptik der einstigen seidenen Gewänder erlebbar und buchstäblich begreifbar werden. Anfassen war erlaubt, wie überhaupt das "Unantastbare", das weit Entrückte in diesen Stunden zum Greifen nah wurde.

Aus den Reihen der bis dahin stummen und lauschende Zuhörer wurde längst rege mitdiskutiert. Es wurde gelacht und gescherzt, und es wurde die Geschichte wahrhaftig zum Leben erweckt – während sich leise zunächst, aber allmählich an Stärke zunehmend, Stimmen aus dem großen Kirchenschiff bemerkbar machten und Bewegung in das Mittelschiff kam. Denn um 14 Uhr startete eine rund 20-köpfige Kinderschar zur Kirchenralley durch. Da galt es zu schätzen, zu suchen und zu finden – die Höhe des Kirchturms, die Zahl der Orgelpfeifen, geheime Wandschränke und deren abenteuerliche Schließvorrichtungen, die ein klein wenig an die "Indiana-Jones"-Filme erinnerten; und Antworten auf viele Fragen zu St. Nikolaus.

So ging es im stündlichen Wechsel weiter, was eine wunderbare Melange aus Zuhören, Mitmachen, Schweigen, Beten, Singen und Tanzen ergab.

Um Mitternacht fand der Tag in einem furiosen Finale seinen Abschluss. "Unvorstellbar", "gewaltig", "einfach schön": Das waren nach Aussagen von Vikar Johannes Treffert die begeisterten Eindrücke von Besuchern, als über 30 Jugendliche mit brennenden Fackeln zu dem Song "Out of the Dark" von Falco in die Kirche einzogen. Am Ende erhellte ein im Altarraum entzündetes Feuerwerk die Nacht ein letztes Mal, bevor die Türen der Sankt-Nikolaus-Kirche wieder ins Schloss fielen und die belebten Bilder und erlebten Geschichten hinter den dicken Mauern in den Schlaf sanken.

