Markdorf Zwei neue Kleinkindgruppen für St. Elisabeth-Kindergarten

Im Markdorfer Gemeinderat wurde am der Vorentwurf zur Erweiterung des Kindergartens St. Elisabeth vorgestellt. Die geschätzten Kosten liegen bei 2,5 Millionen Euro.

2,5 Millionen für den Anbau am Kindergarten St. Elisabeth? Dieser geschätzte Kostenrahmen führte im Gemeinderat doch zur Verwunderung – schließlich hatte der Neubau des Kindergartens St. Martin in Ittendorf rund 2,1 Millionen Euro gekostet. "Diese Summe für eine Erweiterung ist einfach heftig", sagte Arnold Holstein von den Freien Wählern, der auch gleich kritisierte, dass die entsprechenden Unterlagen zu spät bei den Fraktionen vorgelegen hätten, um eine Entscheidung treffen zu können. Bürgermeister Georg Riedmann sagte, dass es sich lediglich um eine Information handle, es sei noch kein Beschluss nötig.

Monika Schneider vom Stadtbauamt hatte zuvor die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung vorgestellt. Im Kindergarten St. Elisabeth soll an das bestehende Gebäude ein zweistöckiger Neubau Richtung Spitalstraße angebaut werden. Aber auch im Bestandsgebäude sind bauliche Veränderungen vorgesehen. Im Neubau sollen zwei neu eingerichtete U 3-Gruppen mit je zehn Kindern untergebracht werden. Der St. Elisabeth-Kindergarten ist noch der einzige Kindergarten in Markdorf, der keine Betreuungsmöglichkeiten im Kleinkind-Bereich anbieten kann.

In der Ebene 0 des Neubaus sind unter anderem ein Bewegungsraum, Essbereich und Sanitäranlagen vorgesehen. Im Obergeschoss sollen Garderobe, zwei Gruppenräume, zwei Schlafräume und Wickelmöglichkeit untergebracht werden. Im Außenbereich werden weitere Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen. Nachteil: Der angrenzende Schotter-Parkplatz würde wegfallen, was die angespannte Verkehrssituation in der Spitalstraße wieder verschärfen würde.

"Wir sollten uns das gut überlegen, da fällt dann einfach ein freies Grundstück weg", so Arnold Holstein, der vorschlug, den Kindergartenneubau in Markdorf-Süd schneller voranzutreiben und den St. Elisabeth-Kindergarten anders zu modernisieren. "Dann bräuchten wir in Markdorf-Süd Platz für acht Gruppen, was auf dem vorgesehenen Grundstück nicht realisierbar wäre", entgegnete Georg Riedmann. "Die anderen Kindergärten sind mittlerweile vorbeigezogen", sagte Kerstin Mock (CDU). Die Erweiterung sei für die Zukunftsfähigkeit von St. Elisabeth alternativlos. Die Eltern möchten ihre Kinder von Anfang an in einen Kindergarten bringen. Auch Uwe Achilles (SDP) gab zu, dass er über die Kosten "erschrocken" sei. Allerdings sei die Erweiterung der "richtige Ansatz". Das Parkplatzproblem habe man an allen Standorten, hier müsse laut Achilles an die Disziplin der Eltern appelliert werden. Bürgermeister Riedmann stellte in Aussicht, dass das baufällige Haus an der Ecke Spital-/Bussenstraße in naher Zukunft abgerissen werden kann, sobald sich für die Antenne auf dem Dach eine alternative Standortlösung gefunden hat. Dann könnten hier für einen bestimmten Zeitraum Parkplätze geschaffen werden.

Christiane Oßwald (UWG) bezeichnete den Vorentwurf als einen "super überzeugenden Vorschlag". An Arnold Holstein gewandt, sagte sie: "Wir brauchen beides, St. Elisabeth und Markdorf-Süd. Und St. Elisabeth braucht die U 3-Kinder". Für Jens Neumann (FW) stand ebenfalls außer Frage, dass der Platz benötigt wird. "Die Qualität der Betreuung ist sehr hoch, aber ich habe ein Problem mit den Kosten." In Ittendorf sei für weniger Geld ein komplett neuer Kindergarten entstanden. "Auch in St. Elisabeth entstehen zwei nagelneue Gruppen", so Georg Riedmann. Erich Wild (CDU) sprach das Heizungsproblem an, hier gab es in der Vergangenheit zwei Wasserschäden. Das Rohrleitungssystem im Bestand wird derzeit überprüft.