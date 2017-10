Markdorf Zwei lässige Halbstarke als beliebtes Fotomotiv

Der Denkmalförderverein spendierte vor einem Jahrzehnt die charakteristischen Figuren für den Brunnen am Latscheplatz. In der SÜDKURIER-Serie "Markdorfer Kulturdenkmäler" geht es im heutigen Teil um die "Latsche-Jungs".

Fotografiert werden sie noch immer sehr oft: Die beiden Bronze-Figuren des Latsche-Brunnens reizen die Besucher der Stadt, sich zwischen oder vor ihnen ablichten zu lassen. Das beobachtet Sylvia Ströer durch das Schaufenster ihres Geschäfts regelmäßig. "Aber die Leute fragen längst nicht mehr so oft", sagt die Inhaberin des Haushaltswaren-Geschäfts Guldin am Stadtgraben 11, "was es denn für eine Bewandtnis mit den beiden Latsche hat." So nämlich heißen die beiden jungen Männer, die die im italienischen Seravezza lebende Bildhauerin Ester Seidel, eine gebürtige Salemerin, vor einem Jahrzehnt geschaffen hat.

Die einen nennen sie halbwüchsig, die anderen Halbstarke. Gebräuchlich für diese Kategorie Jugendlicher und junger Männer ist aber auch das Wort "Schlurf", das deutlich auf die Spur bringt, warum sie in Markdorf als "Latsche" bezeichnet werden: wegen ihres betont lässig, ja nachlässig-schleppenden Gangs. Sie selbst, vor allem aber andere nicht unbedingt Ernst nehmend: So zeichnet sie einst SÜDKURIER-Autor Winfried Thum in seinem Artikel über die Situation vor dem Markdorfer Untertor. Allerdings hätten die Latsche eines immer recht ernsthaft betrieben: das Beobachten der Markdorfer Mädchen. Wenn die auf dem Weg zur nahen Molkerei an eben jener Stelle vorbeigehen mussten, an dem heute der Latsche-Brunnen steht, spähte ihnen die männliche Jugend nach.

Eben diese Situation hatte der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf zur Grundlage einer Ausschreibung gemacht. Nach der Umgestaltung der Hauptstraße, insbesondere deren Einmündung in den Stadtgraben, wollte der Verein den Bereich durch einen Brunnen verschönern. Einst hatte es dort, auf dem damaligen Untertorplatz, schon einen Brunnen gegeben. Der neue Brunnen aber sollte das Leben auf dem inzwischen "Latsche-Platz" benannten Bereich widerspiegeln. Die Denkmalförderer entschieden sich für Esther Seidels Entwürfe. Und fünf Jahre später spendierten sie den Markdorfern noch die beiden "Latsche-Mädels" vis à vis – gleichfalls von Esther Seidel.

Kulturdenkmäler

Der SÜDKURIER stellt mit Blick auf das Stadtjubiläum "1200 Jahre Markdorf" in einer kleinen Serie Kultur- und Baudenkmäler vor, die für die Stadt historisch bedeutsam sind und bei deren Restaurierung auch der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorf mitgewirkt hat.