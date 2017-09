Markdorf Zwei herausragende Solisten

Der katholische Kirchenchor Markdorf blickt gespannt auf das Oratorium "Saul" am 15. Oktober in St. Nikolaus

Markdorf – Das große Konzert mit G.F. Händels Saul in der Stadtkirche St. Nikolaus in Markdorf am Sonntag, 15. Oktober, wirft seine Schatten voraus. Das grandiose Oratorienwerk von Händel ist breit angelegt, nicht nur in Bezug auf das festliche Barockorchester und großen Chor, sondern auch in Bezug auf die Solisten. Fünf Solisten hat Händel in die alttestamentarische dramatische „Geschichte“ des Oratoriums eingebaut. Den Part des Bass-Solisten wird Manuel Kundinger übernehmen, der bereits in Markdorf sein großes Können unter anderem im Rittersaal des Bischofschlosses zeigen konnte. Dies teilen der Förderverein Kirchenmusik und der Katholische Kirchenchor mit.

Manuel Kundinger studierte Orgel, Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Augsburg und Berlin. Gleichzeitig zu seinem Studium erhielt Kundinger Gesangsunterricht an der Hochschule für Musik in Augsburg und vertiefte seine Gesangsstudien an der „Wales International Academy of Voice“, das er erfolgreich mit einem Master of Arts abschloss. Zudem besuchte er zahlreiche Meisterkurse und gewann Preise bei Gesangswettbewerben. Kundingers Repertoire erstreckt sich weitreichend von diversen Opernrollen über die großen Oratorien bis hin zum Lied. Marcus Ullmann interpretiert die Tenorarien und -rezitative im Oratorium. Der lyrische Tenor Ullmann kam als Mitglied des Dresdner Kreuzchores schon früh mit Musik in Berührung. Er studierte an der Musikhochschule Dresden, später in Berlin bei Dietrich Fischer-Dieskau und in Karlsruhe. Er hatte Engagements unter anderem am Staatstheater Mainz und an der Semperoper Dresden.

Nach seinem Studium, das er in den Bereichen Lied, Konzert und Oper mit Auszeichnung abschloss, führten ihn Engagements an das Staatstheater Mainz und die Semperoper Dresden sowie Gastspiele in alle wichtigen Musikzentren Europas, nach Nord- und Südamerika, nach Afrika sowie nach Japan. Häufig war er beim Dresdner Kreuzchor, dem Windsbacher Knabenchor und dem Thomanerchor Leipzig zu Gast. Das Konzert findet um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Karten gibt es in der Tourist-Information Markdorf.