vor 2 Stunden Toni Ganter Exklusiv Glosse Zum Neujahrsempfang ein Plädoyer für Häppchen-Hüter

Die Häppchen beim traditionellen Markdorfer Neujahrsempfang sind begehrt. Was in stundenlanger Arbeit mit Liebe zum Detail vom Küchenteam vorbereitet wird, ist so schnell weg, das mancher sozusagen in die Röhre guckt. Wie wäre es, Häppchen-Hüter zu postieren!?!