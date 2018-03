Markdorf Zu wenig Häser für angehende Neumitglieder bei der Narrenzunft Hugeloh

Bei der Jahreshauptversammlung wird Franziska Moog zur neuen Vizezunftmeisterin gewählt.

Bei der Leimbacher Narrenzunft läuft alles rund, so zumindest der Eindruck bei der Jahreshauptversammlung im Hepbacher Vereinshaus. Das 40-jährige Bestehen wurde in der jüngsten Fasnet groß gefeiert und bescherte der Zunft eine gut gefüllte Kasse. "Wir haben zwar noch nicht alle Rechnungen von unserem Freundschaftstreffen, aber ich bin mir sicher, dass wir bei diesem Fest nicht draufgezahlt haben", freute sich Zunftmeister Thomas Wagner. Die Veranstaltungen anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins haben der Zunft im Nachgang sehr viel Lob seitens der Stadt- und Ortsverwaltung aber ebenso auch von anderen Vereinen und Besuchern eingebracht, freute sich der Zunftmeister.

Derzeit habe der Verein 159 aktive und 155 passive Mitglieder, gab Wagner Einblick in die Vereinsstatistik. Nach dem Freundschaftstreffen sei die Warteschlange von Neumitglieder-Anwärtern sehr groß. "Selbst wenn wir wollten, können wir nicht alle Anwärter aufnehmen, weil wir zuwenig Häser zur Verfügung haben", erklärte der Narrenchef. Man wolle zwar in Häser investieren, aber zuerst müssten alte Häser von den Mitgliedern gegen neue ausgetauscht werden.

Die Investitionen für die Anschaffung eines großen Festzeltes hätte sich gerechnet, da man nun für eigene Veranstaltungen keine Zeltmiete oder Leigebühren mehr bezahlen müsse. "Das Zelt hat sich damit bereits refinanziert", erklärte Wagner. Erfreut zeigte sich der Zunftmeister darüber, dass der neue Hüttenanbau sowie die Konzeptänderung beim Stadtfest gut angenommen worden sei. Das Stadtfest habe in den vergangenen Jahren nicht wirklich viel Umsatz, geschweige denn Gewinn in die Kassen gespült. Das jüngste Stadtfest sei aber sehr profitabel gewesen, so Wagner.

Einbußen habe man beim Oktoberfest hinnehmen müssen, da in Markdorf zum gleichen Zeitpunkt ein Mittelaltermarkt veranstaltet wurde, bedauerte der Zunftmeister. Die wichtigste Einnahmequelle sei der Hugeloh-Ball, diesen gelte es so attraktiv wie möglich und somit auch profitabel zu halten, erläuterte Thomas Wagner. Ortsvorsteher Hubert Roth nahm die Entlastung des Vorstands vor und lobte die Hugelohs für die hervorragende Umsetzung ihres Geburtstagsfestes, das für die gesamte Gemeinde ein besonderes Ereignis gewesen sei. Durch einen Wohnungswechsel und somit weit weg von der Heimat stellte Vizezunftmeisterin Karin Spinnenhirn bei den turnusmäßigen Wahlen ihr Amt zur Verfügung. Spinnenhirn begleitete dieses Amt über viele Jahre hinweg und werde am 11. November 2018 bei der Hauptversammlung gebührend verabschiedet, versprach Zunftmeister Thomas Wagner. Als Nachfolgerin wurde in Abwesenheit aber mit deren Einverständnis Franziska Moog einstimmig als Vizezunftmeisterin gewählt. Als neuer Zunftrat wurde Marcel Karg in den Vorstand gewählt. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.