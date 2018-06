Markdorf Zeit zu handeln

Die Jugendlichen in Markdorf haben keine unerfüllbaren Wünsche: Ein Treffpunkt, den Zugang zu Sportstätten. Das sind die Wünsche, die ganz oben stehen. Doch trotz vieler Absichtserklärungen tut sich zu wenig. Es ist nun an der Zeit für die Stadt, zu handeln.

Für einen mindestens hohen fünfstelligen Betrag lässt die Stadt aktuell die Skateranlage am Bildungszentrum neugestalten. Doch die Trendsportanlage ist eigentlich nicht der vordringlichste Wunsch der Mehrheit der Jugendlichen der Stadt. Sie wünschen sich vielmehr Vieles, was sehr viel einfacher und auch kostengünstiger zu realisieren wäre: Räumlichkeiten in der Stadt für einen Treffpunkt, neue Tore für einen Bolzplatz oder Zugang zu den Sportplätzen der Stadt. Das sind im Grunde alles Dinge, die man unbürokratisch, ohne viel Aufhebens und ohne die Beauftragung externer Gutachter auf den Weg bringen könnte. Warum seit der Beteiligungswerkstatt für die Jugendlichen vor zweieinhalb Jahren so wenig geschehen ist, fragen sich nicht nur die Jugendlichen selbst. Es ist für die Stadt nun an der Zeit, zu handeln. Dabei darf es durchaus auch Schritt für Schritt gehen.

helmar.grupp@suedkurier.de