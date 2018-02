Markdorf Zeigen Sie ein Herz für die Narretei

Wer meint, die Narretei sei samt und sonders sinnfrei, sollte sich vom Gegenteil überzeugen lassen.

Manchmal möchte man wieder Schüler sein. Zum Beispiel am Schmotzigen oder Gumpigen Donnerstag – je nach baden-württembergischem Landesteil. Warum? Weil der Unterricht nach traditionsreicher Sitte von Narrenzünften beendet und Kinder und Jugendliche von Schule, Rektoren und Lehrern befreit werden. Aus Schülersicht bietet die Narretei noch einen Vorteil: Nach den Schulbefreiungen geht es für einige Tage in die Fasnetsferien. Früher nannte man das bewegliche Feiertage. Wahrscheinlich, weil's die Kinder und Jugendlichen sowieso nicht daheim ausgehalten haben und verkleidet den Fasnetsfreuden frönten und den Bewegungsdrang auslebten.

Manche sind der Auffassung, die Narretei sei völlig sinnfrei. Wer genauer hinschaut, sollte sich vom Gegenteil überzeugen lassen. Einst waren Hofnarren zumeist die Einzigen, die Herrschern ungestraft den Spiegel vorhalten durften. Heute sind es Politiker, die ihr Fett abbekommen. Etwa beim Stockacher Narrengericht. So gut wie nie erhalten die Delinquenten Freisprüche und müssen Strafen in der alten Maßeinheit Eimer Wein bezahlen – da kommen schnell vierstellige Summen zusammen. Im benachbarten Freistaat Bayern geht's nach dem Fasching gleich 'ne Runde weiter. Der Starkbieranstich auf dem Nockherberg gilt als Kult. Regelmäßig genießt das "Politiker-Derblecken" bundesweite Aufmerksamkeit. Und manche Politiker sind schon etwas eingeschnappt, wenn sie nicht mit beißendem, hintersinnigem Spott überschüttet werden.

Also, zeigen Sie ein Herz für die Narretei und genießen Sie die verbleibenden Fasnetstage. In der Fastenzeit mag man ja verzichten, worauf man will – aber nicht auf Humor. Ohne den wäre doch alles öde...