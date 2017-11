Markdorf Zehn Jahre Bibliothek am BZM: Eine mediale Erfolgsgeschichte

Seit zehn Jahren gibt es die Bibliothek am Bildungszentrum. Die Anfänge gehen bis ins Jahr 1972 zurück. Die Geschichte der Bücherei wird in einer Ausstellung erzählt. Am 10. November gibt es eine Feier mit geladenen Gästen.

Vor zehn Jahren wurde das neue Bibliotheksgebäude des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) eröffnet. Nach anderthalbjähriger Bauzeit, nach einem planvoll organisierten Umzug der rund 50.000 Medien, die bis dahin in den alten Bibliotheksräumen im Untergeschoss des BZM untergebracht waren, begann am 20. Oktober 2007 eine mediale Erfolgsgeschichte. Die Geschichte erzählt sich in Zahlen – in den seither stetig angestiegenen Nutzer-Zahlen und den ebenso kontinuierlich angewachsenen Ausleihe-Zahlen. Eine leichte Delle bekam diese Kurve erst mit der Einführung von Ausleihgebühren. Nach wie vor zu nehmen indes die Onleihen – den digitalisierten Buchbestand im Netz. Hier, so berichtet Bibliotheksleiterin Kornelia Schaub, "rangieren wir an zweiter Stelle in der Region – hinter Ravensburg". Die größeren Nachbarstädte habe Markdorf in der Disziplin überholt.

An Onleihe war seinerzeit noch nicht zu denken. Eben sowenig wie an DVDs, an CDs, neuen, ebenfalls in der Bibliothek an der Ensisheimer Straße auszuleihenden Medien, oder ans selbstständige Suchen nach den in den Regalen vorhandenen Titeln per Computer – schon gar nicht vom heimischen PC aus. Das Internet schien kaum vorstellbar, jedenfalls nicht in seiner heutigen Form, als man beschloss, die Bücherei des frisch eröffneten Bildungszentrums zur öffentlichen Bibliothek zu erklären. Das war 1972. Wer diesen Entschluss gefasst hat, das sagt jenes Dokument allerdings nicht, das nun im Obergeschoss der Bibliothek ausgestellt ist. "Leider haben wir nur wenig Akten gefunden", erklärt Heike Fischer. Die Bibliothekarin führt durch die Ausstellung, zu der die BZM-Bibliothek im Vorgriff auf die anstehende Jubiläumsfeier am 10.

November einlädt. Zu sehen sind Zeugnisse aus der Entstehungsgeschichte. Die Besucher erfahren zum Beispiel, dass die alte Bibliothek 1972 dank großzügiger Zuweisungen aus Freiburg mit rund 6000 Bänden an den Start gehen konnte. "Heute haben wir etwa 67.000 Medien", erklärt Kornelia Schaub. Die Besucher erfahren auch, dass der Arbeitskreis Freizeit, der heute immer noch 40 ehrenamtlich wirkende Mitarbeiter in der Bibliothek stellt, 2004 vom damaligen Ministerpräsidenten Teufel mit einer Medaille ausgezeichnet wurde. Sie und die dazugehörige Urkunde sind ebenso in der Ausstellung zu betrachten wie etliche Dutzend Zeitungsartikel. Berichte der lokalen Presse über die vielfältigen Aktivitäten in der Bibliothek erlauben weitere Rückblicke – begonnen bei den Lese-Abenden mit Schülern, den Schreib-Wettbewerben, fortgesetzt mit Autoren-Lesungen bis hin zu Diskussionsveranstaltungen, jüngst etwa mit Ahmad Mansour zum Thema religiöser Extremismus.

"Die Antwort kennt nur der Wind", heißt ein Bestseller aus dem Jahr 1972. Bibliothekarin Beatrix Unterricker hat das Buch ebenso aufgestöbert wie alle weiteren Bände, Verkaufsschlager von 1972 bis 2017, die die Ausstellung auf den Büchertischen zeigt. Auf den Simmel folgte 1973 "Das Vorbild" von Siegfried Lenz. Die Reihe geht weiter, stellt Biografien aus, von Franz Josef Strauß oder die "Anleitungen zum Unglücklichsein" von Paul Wazlawick und natürlich Harry Potter im Jahr 2000. Ganz aktuell: Maja Lundes "Geschichte der Biene".

Am Tisch daneben stehen die Beiträge der Bibliothek zu den "Markdorfer Bildungstagen": die gefalteten Häuser aus Papier mit historischen Motiven darauf, der Musen-Palast zum Thema Muße. Es gibt Buch- und Papierkunst. Und es gibt – gleich beim Eingang – die Ergebnisse der Kundenbefragung im Frühjahr. Viel Lob ist da zu Lesen, übers Sortiment, über die überaus freundlichen und gleichermaßen kompetenten Mitarbeiter. Und eine Stimme erklärt die Bibliothek sogar zu "meinem Lieblingsort in Markdorf".

