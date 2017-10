Markdorf Zahl der Kirchenaustritte bleibt hoch

Die Markdorfer Kirchengemeinden verlieren Gläubige. Die Pfarrer Tibor Nagy und Ulrich Hund sprechen über Ursachen und mögliche Lösungsansätze.

"Jeder einzelne Austritt schmerzt", klagt Tibor Nagy, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Markdorf. Eine Gefühlslage, mit der sich der Pastor in den vergangenen Jahren immer wieder auseinandersetzen musste. Denn seine Gemeinde hatte wie die evangelische Gesamtkirche auch 2016 mit konstant hohen Austrittszahlen zu kämpfen.

Ein bedeutender Punkt, so vermutet Tibor Nagy, liegt dabei in der zunehmenden gesellschaftlichen Abgrenzung zum Glauben und zur Kirche: "Die Gesellschaft wird grundsätzlich säkularer, Menschen finden immer seltener Berührungspunkte mit der Kirche als Institution". Diese Deinstitutionalisierung sei sinnbildlich für den derzeitigen Stand der Gesellschaft: „Das erleben nicht nur wir, sondern auch Vereine und vor allem Parteien". Ein Umstand, der sich auch auf die gesellschaftliche Legitimation der Kirchensteuer auswirkt. Denn die schwindende gesellschaftliche Verankerung führt letztendlich zu einer geringeren Zahlungsmoral und entsprechend zu steigenden Austrittszahlen.

Doch auch die vielen kirchlichen Skandale um Kindesmissbrauch und Prunkbauten sind Ursache des Problems, das besonders im Jahr 2010 für eine enorme Austrittswelle sorgte: „Es interessierte an dieser Stelle niemanden, wo diese Skandale herkommen, also ob aus der evangelischen oder katholischen Kirche, da wurden alle unter Generalverdacht gestellt“.

Erstaunlicherweise stehen den konstant hohen Austrittszahlen 2016 steigende Zahlen bezüglich Taufen und Trauungen entgegen. Geburtenstarke Jahrgänge spielen an dieser Stelle eine gewichtige Rolle. Pfarrer Nagy vermutet jedoch einen weiteren Grund für diese Entwicklung: "Mündigkeit kann man nur erlangen, wenn man in seiner Kindheit ein gewisses Fundament an Werten mitbekommen hat". Was das betrifft, so Nagy, sei das Verständnis offenkundig wieder gewachsen.

Ein Lichtblick bei sonst eher düsteren Zahlen. Von denen möchte sich Pfarrer Nagy aber nicht entmutigen lassen: "Die Austritte sollten mir zu denken geben, aber sie sollten mich nicht ängstigen und – getrieben von diesen Zahlen – zu irgendeinem voreiligen Aktionismus verleiten", erklärt Nagy. Dennoch müsse man, um diesen Trend zu stoppen, aktiv werden.

Das aber ist schwer in einer Gesellschaft, in der christliche Rituale ihre Prägungskraft und Aussagekraft zusehends verlieren. "Unter diesen Umständen ist es nicht leicht, Menschen das Gefühl zu geben, nah an ihnen dran zu sein – auch in Markdorf". Resignieren lässt Tibor Nagy das nicht: "Ich sehe hier dennoch viele Menschen, die ihre eigenen Stärken in die Gemeinde einbringen."

Auch in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf sinkt die Zahl der Gemeindemitglieder. Zwar wurden die jährlichen Austritte im vergangenen Jahr weniger, dennoch verlor die Gemeinde im Zeitraum von 2006 (11 386) bis 2016 (10 744) etwa 5,6 Prozent ihrer Mitglieder. Eine Entwicklung, die Ulrich Hund, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf, beunruhigt. Er vermutet dahinter – neben dem demographischen Wandel – einen zunehmenden Prozess der Entfremdung, der über die vergangenen Jahrzehnte hinweg stattfand. Zudem schwinde der soziale Druck, Mitglied der Kirche sein zu müssen. "Das veranlasst vorwiegend junge Menschen dazu, der Kirche den Rücken zu kehren", erklärt er. Die Frage nach dem "Warum" lässt Pfarrer Hund dabei häufig nicht los: "Wir schreiben all jene an, die austreten. Menschen, die ich kenne, mit denen man teilweise vor Kurzem zu tun hatte, rufe ich persönlich an. Da möchte ich es genau wissen."

Gründe, die dem Seelsorger genannt werden, reichen von persönlichen Enttäuschungen über Aussagen einzelner Leute, Pfarrer und Bischöfe bis hin zum großen Ganzen wie veralteten kirchlichen Strukturen und Werten. Wege, diese Menschen zu einer Umkehr zu bewegen, kennt Pfarrer Hund – zumindest in der Theorie: „Um diese Menschen zurück in unseren Kreis zu holen, muss Kirche wieder eine Offenheit ausstrahlen“, erklärt er. „Wir müssen das Evangelium so präsent machen, dass es nicht als Schnee von gestern gesehen wird."

Dass dies derzeit nur bedingt gelingt, zeigt die beinah verschwindend geringe Zahl der Kircheneintritte, im ganzen Jahr 2016 waren das lediglich zwei. Zudem bekannten sich 2016 weniger Kinder und Jugendliche durch Erstkommunion und Firmung zur katholischen Kirche als noch 2015 beziehungsweise 2014. Schwankungen, so Pfarrer Hund, die alle Jahre wiederkehren. Bei den Taufen sieht das anders aus: Hier stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr wieder an. Das könne man auf den starken Geburtenzuwachs zurückführen, aber ebenso auf den Wunsch der Eltern, den Kontakt zur Kirche nicht zu verlieren. "Früher wäre es noch undenkbar gewesen, Kinder nicht zu taufen. In den Großstädten ist das heute normal, bei uns glücklicherweise nicht."

Doch der Mitgliederschwund der vergangenen Jahre könnte in naher Zukunft auch in der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf Umbrüche einläuten. Zumindest aber, so Pfarrer Hund, wirft diese Entwicklung Fragen auf: „Wofür verwenden wir unsere Kräfte, wenn wir weniger Mitglieder und weniger Personal haben?“ Eine Antwort darauf hat der Seelsorger noch nicht.

