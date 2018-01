Markdorf Yoga-Kurs: Lachen bis zur Erschöpfung

Macht Lachen glücklich und kann man es lernen? Markdorfer Landfrauen finden es bei einem Lach-Yoga-Workshop heraus.

Tote lachen nicht. Das ist zwar keineswegs die Kern-Botschaft von Sigrid Hornstein an diesem Abend. Doch löst sie schon das erste Gelächter aus. Freilich sind zwei andere Aussagen vorangegangen: Erstens: Dass Kinder jeden Tag rund 400 bis 500 Mal lachen, während sich das Lachen Erwachsener auf lediglich zwölf Mal geschränkt. Zweitens: Je öfter er lacht, desto lebendiger ist der Mensch: So lautet die Schlussfolgerung von Sigrid Hornstein, Lach-Yoga-Lehrerin. Eigentlich, das wird sie den Teilnehmern ihres Lach-Yoga-Workshops im großen Saal des Ittendorfer Bürgerhauses später erklären, sei sie ja "Energetikerin". Nach ihrem Studium der Psychotherapie, genauer: eines Zweiges der "integriert lösungsorientierten Psychologie", hat sich die gebürtige Überlingerin darauf verlegt, die Energieflüsse ihrer Patienten so anzuregen, dass sowohl seelische wie auch körperliche Blockaden abgebaut werden. Und mit ihrer Ausbildung zur Lach-Yoga-Trainerin habe sie sich gewissermaßen einen Kindheitstraum erfüllt. "Das will ich auch machen", habe sie als Zwölfjährige ihren verdutzten Eltern erklärt, nachdem sich die Familie gemeinsam am Fernsehen den Bericht über eine Lach-Yoga-Gruppe unter freiem Himmel angeschaut hatte.

"Enger, noch viel enger", ermuntert Sigrid Hornstein die Gruppe – etliche Dutzend Damen und ein Herr, die der Einladung des Markdorfer Landfrauen-Ortsvereins gefolgt sind. "Die Fähigkeit, über Dinge lachen zu können, die vorher Stress und Ärger verursacht haben", soll hier vermittelt werden. So lautet die Ankündigung im Programm-Blatt.

Begonnen wird in großem Kreis. "Schulter an Schulter", weist die Lach-Yoga-Lehrerin an. Das förmliche "Sie" hat sie längst beiseite geschoben. "Wir sind unter uns – unser Lachen bringt uns zusammen." Zunächst ist es aber Sigrid Hornstein, die die Runde zusammenbringt: mit ihrer Anweisung, Hände ausstrecken, rechte Hand auf die linke. Das ist nur der erste Schritt: "Rechte Hand auf die linke Schulter des Nachbarn!" Klappt wunderbar. "Linke Hand auf die linke Schulter des Nachbarn!" Auch das funktioniert, alle machen brav mit. Dies sei auch eine Übung, die unsere beiden Hirnhälften aktiviert, erläutert die Trainerin. Sie fährt fort. Der Kreis ist noch immer dicht geschlossen. "Rechte Hand ans Knie – des Nachbarn." Alle beugen sich und greifen zu. Und alle müssen lachen. Selbst jene, die zunächst leicht irritiert geguckt haben, die weniger umstandslos zum Knie ihrer Nebenfrau greifen wollten. Und das Lachen lässt sich steigern. Je schneller die Anweisungen aufeinander folgen, je rascher sich die im Kreis Stehenden auf die Hände, auf die Schulter oder das Knie des Nachbarn fassen, um so heftiger das Kichern, das Glucksen. Es ist ganz offensichtlich: Alle haben einen Riesenspaß.

"Unser Lachen wird uns aberzogen", sagt Sigrid Hornstein. Sehr systematisch wirken Eltern auf ihre Kinder ein, damit sie nicht mehr unbekümmert herumalbern, sich in ihre eigenen Lachanfälle hineinsteigern. Der Humor wird domestiziert, ja kontrolliert. Es gibt viele Menschen, die gar nicht mehr anders können", erklärt die Lach-Yoga-Trainerin, nachdem sie ihre Kursteilnehmer im stummem Gelächter hat durch die Halle laufen lassen. Die Gegenprobe, das laute Prusten, das schallende Ausbrechen, selbst das Kichern und Geckern befreien – lösen inneres Verspanntsein.

Und insofern sei Lach-Yoga dann doch richtiges Yoga, erklärt die Lach-Yoga-Lehrerin. Denn wenn die beim Lachen aktivierten Gesichtsmuskeln gezielt angesprochen und angespannt werden, folgten sie der uralten indischen Praxis einer besseren Körperbeherrschung – als Weg des positiven Einwirkens auf Geist und Seele. Selbst das bewusste, das im Grunde anlasslos-gezielte Lächeln setze Botenstoffe frei, erklärt Sigrid Hornstein. Gleiches gelte fürs Zuschauen. Wer Lachende betrachtet, empfinde Glücksgefühle – zusammen mit den damit einhergehenden positiven Auswirkungen für die eigene Physis. "Zehn Minuten Lachen wirken wie eine halbe Stunde Joggen." Der Unterschied dabei: Die guten Nebenwirkungen des Lachens hielten weitaus länger an.

Zehnminütiges Lachen sind denn auch der Höhepunkt des Abends. Die Allermeisten liegen auf ihren Matten, haben sich entspannt – und sollen nun loslachen. Die Lach-Yoga-Trainerin hat eine CD mit indischen Ragas eingelegt. Sithar-Zirpen und Tabla-Trommeln vermischt sich mit verhaltenerem Kichern. Dort lacht eine, ganz unbefangen. Da noch eine, drüben auch, immer mehr Frauen lachen. Dann und wann müssen sich Einzelne aufrichten, orientieren, nach Luft schnappen. Es rast, es tost, es brandet an die Saalwände. Eine große Fläche mit lachenden Menschen – tatsächlich: Es reißt mit.

Lach-Yoga

Lache und tu so als ob, bis es echt wird, lautet die Devise beim Lach-Yoga. Denn zunächst wird das Lachen quasi "erkünstelt". Yoga-Lachen geschieht grundlos, ohne Anlass, wird vom Lachenden erzeugt. Verbunden sind die Lach-Techniken mit Atem- und Klatsch-Übungen. Sie stützen sich auch auf situative Vorstellungen und Spiele. Mitbegründer des Lach-Yogas ist Mada Kataria, ein indischer Arzt. Lach-Yoga gilt als stress-mildernd, schmerzlindernd und den Kreislauf anregend. Inzwischen wird es in vielen Einrichtungen gezielt praktiziert.