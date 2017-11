Markdorf Wohnraum entsteht durch Nachverdichtung

Der Geschosswohnungsbau boomt derzeit in Markdorf. Die Bevölkerung der Stadt wächst stetig weiter – und damit muss neuer Wohnraum her. Der entsteht vor allem durch Nachverdichtung.

Markdorf – Die Einwohnerzahl von Markdorf wächst, aber die Stadt hat bis auf einen Rest von 13 Bauplätzen im städtischen Eigentum für Einfamilienhäuser im Jahr 2018 in Markdorf Süd keine neuen, großen Wohnbaugebiete mehr. Das Gebiet an der Konrad-Adenauer-Straße (Siechenwiesen) parallel zur L 205 wird noch naturschutzfachkundlich geprüft und die größeren Flächen, die im Flächennutzungsplan Richtung Süden als Reserveflächen ausgewiesen sind, stehen nicht im Eigentum der Stadt, erläutert Torsten Schneider, Leiter des Baurechtsamts des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf. Eine Aufstockung der Flächen sei in der vierten Änderung des Flächennutzungsplans 2025 angedacht, die aber erst im neuen Jahr weiter betrieben wird.

Die Einwohnerzahl steigt laut Prognose des Statistischen Landesamtes von 2011 bis 2025 um 18,7 Prozent, also 2379 Einwohner, auf eine Gesamtbevölkerung von 15 127 in Markdorf, bereichtet Schneider. Man rechne 70 Menschen pro Hektar. Das wären über 34 Hektar für Wohnbau bei den prognostizierten Zahlen. "Wo sollen die alle hin?", fragt Schneider. Gleichzeitig sollen die Kommunen nicht nach außen wachsen, denn es gibt auch andere Belange zu berücksichtigen. Was sinnvoll bleibe, sei Nachverdichtung im Innenbereich mit Geschosswohnungsbau. In Markdorf gibt es zahlreiche Projekte, wobei hier nur die größten geplanten beziehungswiese in Bau befindlichen genannt sind. Laut Schneider oft ein Problem: "Die ganze Welt schreit nach Nachverdichtung, aber nicht vor ihrer Nase." Es gebe viele Widersprüche. Diese seien subjektiv nachvollziehbar, aber die Nachverdichtung im erlaubten Rahmen sei die bessere Lösung.